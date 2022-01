Turnaj bez jedničky. Djokoviče nahradil klikař ze Sicílie. A teď hrajme!

Na výsostné pozici, která v pavouku obvykle náleží nasazené jedničce, se při Australian Open 2022 objevilo nepříliš známé jméno Salvatore Caruso. Devětadvacetiletý chlapík pocházející ze sicilské Avoly se na žebříčku ATP nachází až na 150. místě.

V Melbourne Parku poprvé ztroskotal už minulý týden v kvalifikaci – podlehl Japonci Danielovi. Štěstí mu přinesla bizarní souhra okolností, jež se týkala Novaka Djokoviče, devítinásobného šampiona australské tenisové slavnosti.

Tomu federální vláda i podruhé zrušila vstupní víza, v neděli její rozhodnutí potvrdil soud. A tak místo obhajoby titulu a pokusu o zisk rekordní 21. grandslamové trofeje musel Djokovič po jedenáctidenní tahanici sednout do letadla a opustit zemi.

Jeho místo v soutěži zaujal „šťastný poražený“ Caruso, jenž se střetne s Djokovičovým krajanem Kečmanovičem. Partii, jež byla v původním programu naplánovaná do Laverovy Areny, pořadatelé na hlavní scéně nahradili německým derby Zverev – Altmeier.

Frašku, jež v uplynulých dnech přitáhla takřka veškerou pozornost fanoušků, by nejraději okamžitě odsunuli do říše zapomnění.

„Myslím, že se o ní ještě chvíli bude mluvit,“ pravil Mats Wilander, komentátor Eurosportu. „Ale pak si nejspíš uvědomíme, že je v turnaji mnoho skvělých hráčů a hráček.“

„Je jasné, že Novak patří mezi nejlepší tenisty v dějinách. Jenže žádný z nás není důležitější než celá akce. Australian Open bude skvělé i bez něj,“ řekl na tiskovce Španěl Rafael Nadal, další majitel 20 prestižních pohárů.

Djokovič na jeho výrok navázal v krátkém prohlášení, v němž vyjádřil zklamání z trpkého závěru celé kauzy, a popřál úspěch účastníkům klání. Načež oznámil, že až do jeho konce veřejně nepromluví.

„Samozřejmě mě zajímá, zda se Novak nechá očkovat a kde nastoupí příště, protože se mu budou jen těžko získávat další zdravotní výjimky,“ napsal na Twitteru americký expert Brad Gilbert. „Teď si ale musím znovu prozkoumat los a zaměřit se na dění na kurtech.“

Podle sázkových kanceláří jsou nyní hlavními favority mezi muži Rus Medveděv, Zverev a Nadal. V ženské dvouhře provází nejnižší kurzy domácí Bartyovou a Japonku Ósakaovou, které ovšem jsou ve stejné čtvrtině pavouka.

Do další vlny kandidátek na vítězství patří rovněž Češka Krejčíková. Světová čtyřka a finalistka přípravného podniku v Sydney by se měla v utkání s Němkou Petkovicovou v pondělí ráno SEČ představit ve zbrusu nové Kia Areně.

Její vybudování bylo součástí rozsáhlých vylepšení areálu, jež stálo 271 milionů australských dolarů, čili asi 4,2 miliardy korun. Kvůli šířícímu se covidu smějí diváci zaplnit největší stadiony pouze z poloviny.

Přesto by se jásavý sportovní festival znovu měl rozjet takřka v plné kráse. Kdekdo je zvědavý na Skota Murrayho. Veterán s kovovou kyčlí nevzdává snahu o návrat do špičky, v Sydney se protloukl až do finále.

Poprvé od Roland Garros 2018 se v hlavní soutěži na grandslamu předvedou tři Češi – zkušený Veselý a mladíci Macháč s Lehečkou.

V branži jitří vášně též příběh legendární Američanky Evertové, zápolící s rakovinou vaječníků.

Tenis není jen střet Djokovič versus Austrálie. Aféru brzy přebijí jiné události.