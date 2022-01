Novaku, pomstíme tě. Jak Srbové hrají v Austrálii pro hvězdného krajana

První hráč světa Djokovič musel být z výkonu 22letého krajana potěšen, byť v době jeho zápasu v letadle do Bělehradu stále ještě vstřebával zklamání z toho, že sám do grandslamu v Melbourne zasáhnout nemůže.

Kecmanovič mezitím u protinožců nelítostně smetl 146. hráče světa Carusa. Z výhry se radoval, zároveň však smutnil, že nedostal šanci poměřit se se svým vzorem.

„Novak je úžasný šampion a bylo těžké sledovat, co se mu děje. Hlavně když jsem se těšil, že si s ním zahraju v aréně Roda Lavera. Věděl jsem, že by to byl skvělý zápas,“ povídal na tiskové konferenci.

Kromě něj zasáhli do pondělního programu Australian Open další čtyři Srbové a Kecmanovič přiznal, že všichni se situací kolem slavného krajana čile zabývali.

„Bylo těžké o tom nemluvit, obzvlášť když se to dělo těsně před našimi zápasy. A já měl navíc hrát proti němu. Je hrozné, že ho museli takhle vykopnout,“ nechápal Kecmanovič.

Srbský tenista Miomir Kecmanovič hraje bekhend v prvním kole Australian Open.

Srbové pochopitelně s Djokovičem soucítili. Drásalo je, když viděli svého šampiona v detenčním hotelu. Podporovali jej ve vleklém sporu, který první hráč světa nakonec prohrál.

„Myslím, že s ním zacházeli strašně špatně,“ rozčiloval se v pondělí Dušan Lajovič. „Doufám, že v budoucnu se stane nejlepším tenistou historie a na tohle bude nahlíženo jen jako na překážku v jeho cestě.“

Zatímco kolegové hrající pod stejnou vlajkou za Djokovičem alespoň pomyslně stáli, Lajovič si všiml, že většina předních tenistů spíše hájila postup australských úřadů.

„Možná to viděli tak, že Novak je jedním z favoritů na titul, tak chtěli mít o překážku méně. Ale myslím, že jinak měl Novak velkou podporu. Jednak od hráčů, se kterými se bavíme v šatně, tak ze Srbska.“

Právě do vlasti zamířil dvacetinásobný grandslamový šampion po deportaci z Austrálie, dorazil v pondělí po obědě tamního času.

Chce si vzít čas, aby si celou kauzu přebral. Objevují se však informace, že pokud zůstane nenaočkovaný, mohl by přijít i o Roland Garros.

Srbský tenista Laslo Djere se soustředí na úder v prvním kole Australian Open.

„Jsem si jistý, že Novak se vrátí silnější než dřív,“ prohlásil Laslo Djere, další z krajanů, který v pondělí zápolil v Austrálii. „V naší srbské mentalitě je, že když jsme poraženi nebo se s námi zachází špatným způsobem, který si nezasloužíme, tak se z toho snažíme poučit a získat sílu.“

K rychlejšímu zotavení chtějí přispět právě i srbští tenisté, kteří jdou do bojů v Melbourne Parku s myšlenkou na svou modlu. Kecmanovič a Lajovič úspěšně zvládli první kolo, Krajinoviče čeká úvodní zápas v úterý.

„Řekli jsme si, že odevzdáme všechno, abychom Novaka svým způsobem pomstili a učinili jej pyšným,“ vyhlásil Kecmanovič.

A Djokovič jistě bude snažení krajanů sledovat.