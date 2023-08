ONLINE: Lehečka bojuje o premiérový titul, soupeří s Argentincem Báezem

Vůbec poprvé na okruhu ATP pronikl tenista Jiří Lehečka až do finále, o premiérový titul hraje na podniku ve Winston-Salemu. Při generálce na US Open přišel o semifinále, které mu skrečoval Američan Sebastian Korda, plný síly se tak vrhá do rozhodujícího zápasu s Argentincem Sebastiánem Báezem. Počínání jedenadvacetiletého Čecha sledujeme v podrobné reportáži.