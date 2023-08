Vondroušová zahájí US Open proti kvalifikantce, Muchová vyzve Hunterovou

Wimbledonská vítězka a nejvýše nasazená česká tenistka Markéta Vondroušová zahájí US Open proti hráčce z kvalifikace a v případě postupu až do čtvrtfinále může narazit stejně jako před několika týdny v Londýně na Američanku Jessicu Pegulaovou. Karolína Muchová vyzve v úvodu posledního grandslamového turnaje roku ve Flushing Meadows Storm Hunterovou z Austrálie. Petra Kvitová se utká se Španělkou Cristinou Bucsaovou. Rozhodl o tom dnešní los v New Yorku.