Velké očekávání i tlak. Češky budou na US Open favoritkami, šest je nasazených

Do první desítky žebříčku ji vyhouplo senzační vítězství na Wimbledonu, naposledy postoupila do čtvrtfinále v Cincinnati. Česká jednička je po úspěchu na trávě pod neustálým drobnohledem. Jinak tomu nebude ani na posledním grandslamu sezony, který Vondroušová zahájí proti hráčce z kvalifikace.

Pokud by se probojovala do osmifinále, mohla by narazit na turnajovou sedmičku Caroline Garciaovou z Francie, o kolo dál na Američanku Jessicu Pegulaovou, kterou před pár týdny zdolala v Londýně právě ve čtvrtfinále. Pokud by si ho zahrála i v New Yorku, překonala by svoje maximum, kterým je na US Open účast ve 4. kole.

I k finalistce letošního Roland Garros byl los do prvních kol přívětivý. Na úvod se utká s Australankou Storm Hunterovou, která ve Flushing Meadows využívá divokou kartu. V osmifinále se rýsuje zajímavá konfrontace s Řekyní Marií Sakkariovou, kterou Muchová už druhý rok po sobě vyřadila v Paříži. Ve čtvrtfinále by mohla změřit síly se čtvrtou nasazenou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Na poslední grandslam sezony se česká tenistka dobře naladila: minulý týden se probila do finále prestižního podniku v Cincinnati a poprvé v kariéře pronikla do nejlepší desítky světa.

Jedna z nejzkušenějších českých tenistek rozehraje newyorský grandslam proti Španělce Cristině Bucsaové. Hned ve druhém kole se očekává střet s bývalou světovou jedničkou Caroline Wozniackou z Dánska, se kterou by Kvitová bojovala už popatnácté. Ve třetím kole může narazit na Polku Magdu Linetteovou, v osmifinále na mladou Američanku Coco Gauffovou.

US Open je jejím nejméně oblíbeným grandslamem, došla v něm dvakrát do čtvrtfinále. Loni padla ve 4. kole s Američankou Pegulaovou.

Neprožívá povedené období, stále hledá trenéra. Na generálce v Clevelandu vypadla hned v prvním kole, z domácího turnaje v Praze se kvůli lehkému zranění odhlásila. V New Yorku začne s Italkou Lucií Bronzettiovou, třetí kolo slibuje atraktivní střetnutí s loučící se krajankou Barborou Strýcovou. Pokud by Krejčíková postoupila dál, vyhlížela by bitvu s Tunisankou Uns Džábirovou.

Loni se jí US Open příliš nevydařilo, s turnajem se loučila už po druhém kole. Nejdále se dostala ve vydařeném roce 2021, kdy hrála semifinále.

Loňská čtvrtfinalistka a někdejší finalistka turnaje vyzve stejně jako Vondroušová soupeřku z kvalifikace. Jelikož figuruje ve spodní části pavouka, může už ve třetím kole čelit světové dvojce Aryně Sabalenkové z Běloruska. Do New Yorku vyráží ve výsledkové bídě a chvíli potom, co podruhé propustila trenéra Saschu Bajina.

Před pár týdny neobhájila loňský titul z domácího turnaje v Praze, ve Stromovce překvapivě vypadla už v prvním kole. Los US Open jí do prvního kola přiřadil domácí divokou kartu Ashlyn Kruegerovou, v případě účasti ve třetím kole, do kterého v New Yorku zatím nikdy neprošla, může pomýšlet na klání s Uns Džábirovou.

Tuniskou hvězdu nicméně ve druhém kole může zaskočit Nosková, která bude čerpat z povzbuzení z nedávné finálové účasti na podniku v Praze. Grandslam odstartuje s Američankou Madison Brengleovou, výhra v prvním kole by pro osmnáctiletou tenistku byla turnajovým posunem.

Deblová jednička se pokusí vyzrát na Rusku Annu Kalinskou, i ona má však postup do užšího výběru velmi těžký. Ve třetím kole by s největší pravděpodobností čelila světové čtyřce Rybakinové, která se ovšem na rozdíl od ostatních turnajů velké čtyřky do čtvrtfinále US Open ještě nepodívala. Ve čtyřhře s Krejčíkovou obhajuje Siniaková titul.

K nejmladší české účastnici byl los nejkrutější: starší ze sester Fruhvirtových změří síly s loňskou osmifinalistkou Danielle Collinsovou, kterou požene domácí publikum. Ve druhém kole by ji navíc mohla čekat Belgičanka Elise Mertensová (32.), ve třetím světová šestka Gauffová.

Linda Fruhvirtová během debutu v hlavní soutěži Wimbledonu.

Pro nedávnou šampionku wimbledonské čtyřhry bude letošní US Open posledním turnajem v bohaté kariéře. Zahájí ho duelem s Estonkou Kaiou Kanepiovou, kterou v jediném střetnutí v roce 2019 porazila.

Na generálce ve Winston-Salemu si zahraje první finále na okruhu ATP, na US Open čeká na první výhru. Při loňském debutu padl v 1. kole s Cristianem Garínem z Chile, letos do něj pětatřicátý hráč světa vstoupí zápasem proti Rusovi Aslanu Karacevovi. Už ve druhém ho však může potrápit dánský mladík Holger Rune, se kterým čtvrtfinalista Australian Open prohrál na loňském podniku v Mnichově.

Druhý český zástupce startuje na grandslamu díky chráněnému žebříčku, utká se s hráčem z kvalifikace. Po dlouhém zranění se mu však vinou vracejících se obtíží příliš nedaří, po návratu se na challengerech dostal nejdál do druhého kola.

O účast v posledním kole kvalifikace zabojuje i Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář s Jakubem Menšíkem, kteří se v závěrečném duelu utkají spolu.