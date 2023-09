Lehečka: Přál jsem si Novaka. A že vypadl proud? Šok, ale hrál jsem i za tmy

Coby 30. hráč světa si nejprve poradil s 25. Španělem Fokinou, následně zdolal i po zranění vracejícího se a nebezpečného Korejce Kwona. V sobotu si na závěr poradil se 37. Srbem Djerem 7:6 a 7:5.

Poté na tiskovce hovořil spokojeně, byť přiznal, že se těšil na střet s Novakem Djokovičem, který nakonec zasáhl jen do čtyřhry.

Co jste si říkal, když jste viděl, že narazíte na Djereho?

Upřímně jsem si přál hrát s Novakem. Hrát proti němu za reprezentaci se vám nepodaří jen tak, lepší by to bylo snad jen ve finále Wimbledonu. Zkrátka velká výzva a moc jsem se na ni těšil. Ale už ráno jsem si myslel, že je šance, že nenastoupí. Když nám sdělili, že nehraje, nebylo to úplné překvapení. Musel jsem se během hodiny přeorientovat na úplně jiného soupeře. Nebylo to snadné, ale o to hezčí pro mě je, že jsem to zvládl.

Djere je totiž rovněž velmi kvalitní soupeř.

Myslím, že zápas s ním byl z těch tří tady ve Valencii nejtěžší. Jeho hra mi moc neseděla, nebylo jednoduché si vytvářet šance. Důležité stavy jsem si musel vybojovat každým svalem od hlavy až k patě.

Za stavu 4:5 v první sadě jste rozehrál výměnu, když v hale náhle zhaslo světlo. Víte, co se stalo?

Asi vypadl proud. Ještě za tmy jsem jeden míč odehrál a povedl se mi vyhrát, protože soupeř už ho nevrátil. Pak jsem vtipkoval s rozhodčí, jestli mi ho bude počítat. Stalo se mi to poprvé a byl to docela šok.

Výměna se opakovala, po chvíli se rozsvítilo a pokračovali jste. Překvapilo vás, že diváci tmu rychle zahnali, když zapnuli svítidla mobilních telefonů?

Bylo to pěkné, publikum zareagovalo moc hezky.

Zápas celkově doprovázela velmi vřelá atmosféra.

Samozřejmě, kdo by nepřišel na Novaka Djokoviče. On je žijící legenda, nejúspěšnější tenista všech dob a jeden z nejlepších sportovců historie. Čekal jsem, že nebude prázdno. Ale líbilo se mi, že i když Djokovič nenastoupil do dvouhry a hrál jsem proti Djeremu, tak lidi fandili a užívali si každý moment. Byl to krásný zážitek. Myslím, že tolik lidí na Davis Cupu jsem nezažil. Atmosféra byla famózní, oba tábory fandily slušně.

Singlovou reprezentační kariéru jste začal třemi porážkami, teď máte sérii sedmi výher v řadě. Spokojenost?

Určitě, je to krásné číslo, jsem za něj moc rád. Ale rozhodně se budu snažit, aby ještě rostlo a abych byl schopný navazovat na to, co jsem tenhle týden odehrál. Jsem rád, že jsem v Davis Cupu po těžkých začátcích, kdy jsem byl pořád outsiderem, teď ukázal, že jsem dobrý týmový hráč.

Už víte, na jakém podniku se představíte v nejbližší době?

Budu mít krátký odpočinek, protože od pátku mám lehký problém s pravým kotníkem. I teď mě trochu trápil, ale byl jsem už u našeho výborného fyzioterapeuta Martina Janouška, který mi potvrdil, že můžu za pár dní znovu hrát. Takže po návratu bych měl jet do Prostějova, kde se budu připravovat na turnaj kategorie ATP 250 v Astaně.