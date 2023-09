Kapitán po jistotě čtvrtfinále: Tým šlape, proti Srbsku dostane šanci Menšík

Sobotní střet Česka a Srbska tak rozhodne „pouze“ o tom, který z celků skupinu C vyhraje a který skončí druhý. Do listopadového čtvrtfinále v Málaze se vydají oba.

„Jsem velice rád, hlavně za kluky, protože máme mladý tým,“ zdůrazňuje Navrátil. „Odjížděli jsme sem s tím, že se pokusíme udělat nějaký výsledek. A porazili jsme Španělsko i Koreu 3:0 a máme jistý postup.“

Projeví se tato skutečnost na složení sestavy proti Srbsku?

Ano, místo unaveného Tomáše Macháče bude hrát osmnáctiletý Kuba Menšík, kterého čeká singlový debut v Davis Cupu. A Jirka Lehečka si rád zahraje proti světové jedničce Djokovičovi. Doufám, že nastoupí.

Co budete Lehečkovi radit?

Že se nesmí bát, že na druhé straně stojí Djokovič. Když si to uvědomí, tak to bude horší. A bude muset hrát agresivně a dobře servírovat. Zdejší povrch tomu nahrává, myslím, že Jirka se s ním sžil. Kdyby s Djokovičem hrál na antuce nebo na betonu v Austrálii, tak by měl při vší úctě hodně malou šanci. Ale myslím, že tady se rozdíly zmenšují.

Bude pro Česko střet s tak kvalitním soupeřem velkou zkušeností?

Tvrdil jsem, že když přijede Djokovič, budou Srbové nejsilnější tým této skupiny. Do utkání jdeme s pokorou, ale zároveň ho chceme vyhrát. Po dvou vítězstvích 3:0 jsou kluci nahoře a věří si. Jirka Lehečka už letos hrál s Alcarazem, teď si vyzkouší zápas proti Djokovičovi. Jsem rád, že Kuba Menšík bude mít premiéru, šanci si zaslouží. Ve čtyřhrách dal za stavu 5:4 ve třetím setu jednou dvě esa a podruhé tři, takže jde vidět, že si věří. Nemáme co ztratit, už jsme postoupili. A jestli to bude z prvního, nebo druhého místa, je nám jedno.

Český kapitán Jaroslav Navrátil ve skupině finálového turnaje Davis Cupu ve Valencii

Protože jste hlavní cíl splnili.

Ano, myslím, že se nám povedl obrovský úspěch. Finálový turnaj v novém formátu Davis Cupu jsme si vyzkoušeli zatím jednou, předloni v Innsbrucku jsme prohráli dvakrát 1:2. Ale potvrdilo se, že náš tým měl perspektivu. Lehečka i Macháč jsou teď jinde, dostal se k nim i Kuba Menšík a Adam Pavlásek se propracoval někam k padesátce ve čtyřhře. Tým teď šlape a myslím, že má skvělou budoucnost. Bude jenom na nás, jak se s tím v Málaze popereme.

Koho byste si přál do čtvrtfinále?

Kanadu, která teď hrála s opravdu mladými kluky a vypadá to, že má šanci postoupit z prvního místa. I když se do týmu vrátí Auger-Aliassime, tak tomu se v posledním půl roce nedaří, Shapovalov je zase zraněný.