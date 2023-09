Skóre 6:0? Nejste blázen? Trumfy pana kapitána dozrávají, prověří je Djokovič

„Kdyby mi při příjezdu někdo řekl, že na úvod vyhrajeme dvakrát 3:0, tak bych si myslel, že je blázen, že to ani není možné,“ připouští kapitán Jaroslav Navrátil. „Jsem strašně spokojený, hlavně za kluky, protože si dokázali, že mají na nejlepší týmy světa. Získávají obrovské zkušenosti.“

Definitivní jistotu účasti v listopadové vyřazovací fázi v Málaze pro osm celků dá Čechům jakýkoli bodový zisk Srbska v páteční partii proti Španělsku. Reprezentanti budou soupeře sledovat na závěr volného dne, během nějž plánují především doplnit rezervoáry energie.

„Hlavně se vyspíme, protože chodíme spát o půl jedné, dřív se do postele nedostaneme,“ přibližuje Navrátil. „Do haly pojedeme po obědě, aby si každý zatrénoval, jak potřebuje. A chceme jít i na večeři do restaurace a zápasy trošku rozebrat. Pokud už budeme vědět, že postupujeme, tak to určitě bude fajn.“

Díky dosavadním výkonům svých svěřenců přichází na tiskovky ve Valencii ve výtečné náladě, obšírně popisuje detaily dění na kurtu, k pochvalám ale občas přidá i výtku. Těší ho zejména, že může do akce posílat všechny čtyři trumfy, každý tak nese podíl na skvostném skóre.

První singlista Jiří Lehečka dosud neztratil ani set, poradil si se Španělem Davidovichem i Korejcem Kwonem. „Je sebevědomý, na pozici jedničky si zvykl. Říkám mu, že se musí držet své hry, což plní,“ oceňuje ho Navrátil.

Třicátý hráč světového žebříčku své zapálení pro Davis Cup ilustruje třeba bujarými oslavnými gesty, které po úspěších předvádí.

„Když jsme na turnajích, tak je výhra jenom moje a mého nejbližšího týmu, zatímco tady je celkově za všechny kluky a realizační tým, který se o nás stará doopravdy pečlivě. Týmovost si strašně užívám, měl jsem ji v krvi už odmala,“ lebedí si Lehečka.

K dozrání v reprezentačního lídra mu pomáhá i spolupráce s Tomášem Berdychem, někdejší hvězdnou oporou českého družstva. „Ví, jak tým funguje, pár zápasů v Davis Cupu odehrál,“ usmívá se Lehečka. „Radí mi, že je potřeba soustředit se na svůj výkon, že týmu přispěju, když budu hrát dobrý tenis, ne když budu řešit věci okolo.“

Jako odměna za kvalitní práci se mu rýsuje sobotní svátek v podobě možné konfrontace se srbskou jedničkou Novakem Djokovičem, vítězem 24 grandslamů.

„Jirka už letos hrál s Alcarazem, sice prohrál, ale nevím, komu se povede potkat ve 21 letech v jednom roce znovu prvního hráče světa. Zápas s Djokovičem si bude chtít užít a potrápit ho,“ má jasno Navrátil.

Po čtvrtečním utkání s Koreou vyzdvihl i bojovnost Macháče, který udolal 194. hráče světa Honga až ve třech setech.

„Zápas ho stál spoustu sil, a kdyby první set prohrál, mohl vypadat úplně jinak. Ve druhé sadě si začal stěžovat, že má křeče, tak jsem mu říkal, že hraje Davis Cup a musí do toho dát všechno. Ve třetí sadě už ho křeče zase nechytaly, takže byly spíš psychické. Ale donesl do kabiny první bod, což bylo nejdůležitější,“ zhodnotil kapitán.

Na závěr mu stejně jako proti Španělsku udělal radost debl Adam Pavlásek, Jakub Menšík. Nově složená dvojice znovu otočila vývoj po ztrátě prvního dějství a upravila už jasné vítězství na konečných 3:0.

„Jsem rád, že můžu být zpátky v Davis Cupu. Není moc hezčích momentů než zvítězit za náš národ a za naši vlajku,“ pravil Pavlásek.

„Další je Srbsko, tak myslím, že by nebylo špatné zase zahrát takhle,“ nadhodil napůl žertem Menšík.

Davis Cup 2023 příloha iDNES.cz

Nicméně v sobotu proti balkánskému celku se může na dvorec podívat už v singlu. Kapitán Navrátil naznačil, že pokud Češi budou mít před utkáním jistý postup, plánuje nasadit 18letou naději i do dvouhry.

„Šanci si určitě zaslouží,“ zdůrazňuje. „Když Srbové proti Španělům uhrají bod, už budeme ve finále a v utkání o nic nepůjde, tak není důvod ho nepostavit. Kdyby tady měl Kuba premiéru, ještě proti Srbsku, bylo by to fantastické.“

A česká parta, která už nyní vypadá velmi slibně, by tak dostala další hodnotné popostrčení na cestě vzhůru.