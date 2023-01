Čtvrtfinále na tenkém ledu. Lehečka o poučení i parádičce pro diváky

Mrzí vás hodně nevyužité šance na returnu? Pět brejkbolů jste měl ve čtvrtém gamu druhé sady, další tři pak za stavu 3:3 ve třetím.

Je to velká škoda. Dvakrát jsem si po jeho druhém podání zkusil jít pro bod, ale nevyšlo mi to. A když jsem return trefil, on okamžitě zaútočil forhendem, což byla jeho velká zbraň. Když jednou něco podobného předvedl, mohl jsem mu pouze zatleskat. S týmem se musíme podívat na to, co jsem mohl udělat lépe, takhle po zápase se to určuje těžko.

Tsitsipas letos ještě neprohrál, věřil jste před duelem v úspěch?

Do zápasu jsem určitě šel s tím, že na něj mám. Snažil jsem se v hlavě přehrávat náš loňský zápas v Rotterdamu (Lehečka prohrál 1:2 na sety) a přemýšlet nad chybami a věcmi, které bych mohl zlepšit. Jakmile ale zápas začal, bylo z něj cítit, že i on se dobře připravil. Takticky přemýšlel, co by mi mohlo nejvíc uškodit, hrál ze začátku velmi dobře. Já se bohužel ve druhém gamu nechal trošku nachytat, což mě stálo brejk v prvním setu.

Druhý jste ztratil v tiebreaku, ale nevzdal jste se.

Pořád jsem věřil. Na tři vítězné sety se může stát cokoliv, on v osmifinále taky vedl nad Sinnerem 2:0, ale nakonec hráli pět setů. Věděl jsem, že se mu potřebuju dostat do hlavy a zahrát jeden game, kdy se mi to sejde. Ale to se bohužel nepovedlo. Bylo to na tenkém ledu a mně se nepodařilo překročit hranici, abych se dostal na koně a dostal ho trochu pod tlak.

Jak tedy zápas celkově hodnotíte?

Výhra byla blízko, ale zároveň daleko. On byl klidnější a věděl, co chce. Snažil jsem se zvyknout na jeho tempo a taktiku, ale udělal jsem pár chyb a on si šel beze strachu pro úspěch svým forhendem, což pro mou hru nebylo ideální, jelikož jsem byl pod tlakem. Byl to těžký zápas, měl jsem své šance, ale on prokázal zkušenosti a byl lepší.

Stefanos Tsitsipas (vlevo) a Jiří Lehečka spolu hovoří u sítě po skončení čtvrtfinálového zápasu.

Jste teď smutný z porážky, nebo spokojený s postupem do čtvrtfinále?

Za turnajem se ohlížím pozitivně. Samozřejmě teď mě prohra pořád docela bolí, ještě jsem se s ní rozhodně nesmířil a na zápase se mi těžko hledá něco suprového. Ale za pár dní už o tom určitě budu mluvit trošku jinak. Kdyby mi před turnajem někdo řekl, že tady budu hrát čtvrtfinále, bral bych to všema deseti. A když už někde prohrát, tak na centru před plným stadionem. Myslím, že jsem byl důstojným soupeřem.

Zmínil jste hlavní kurt areálu Australian Open, který nese jméno Roda Lavera. Jak se vám na něm hrálo?

Zápas, arénu i publikum jsem si užil, fanoušci byli skvělí. Je to jeden z nejkrásnějších tenisových kurtů světa a já jsem měl velké privilegium si na něm zahrát čtvrtfinále Australian Open. A podpora, kterou jsem dostal od fanoušků, byla masivní. Rád hraju před diváky, úroveň mého tenisu se díky nim zvedá, takže každou možnost být na velkých kurtech a před početným publikem vítám.

Od diváků jste si vysloužil aplaus i za to, že jste míč mířící na vás nechytil do ruky, ale ztlumil jste ho raketou.

Moc podobných triků v zásobě nemám, jsou to spíš spontánní věci. Tohle bylo pro diváky, asi jsem to mohl hrát normálně, ale řekl jsem si proč to nezkusit, když už hraju na tak pěkném kurtu. Na tréninku tenhle trik dělám skoro pořád a míč mi párkrát z rakety sjel, takže jsem rád, že to vyšlo zrovna před zaplněným hledištěm.

Jak jste v turnaji postupoval, dostával jste se na větší a větší kurty. Bylo náročné se přizpůsobovat?

Největší rozdíl byl určitě při přechodu z malých kurtů do Kia Areny, ve které jsem hrál třetí kolo s Norriem. Je to úplně jiný kurt s většími výběhy, taky je v ochozech mnohem více fanoušků. Když jsem potom šel do arény Margaret Courtové, tak to bylo hodně podobné.

A čtvrtfinále na hlavním dvorci Roda Lavera?

Tam už jsem rozdíl docela pociťoval. Nejde ani o velikost, protože Rod Laver Arena vzhledově připomíná Margaret Court Arenu, jen má o jedno patro víc. Spíš mi ale přišlo, že jak byly ještě o dost větší výběhy, tak byla hra celkově trochu pomalejší. Chyběl tomu takový šmrnc a zdálo se mi, že to neletí tolik a že povrch je malinko zpomalený.

Jiří Lehečka se raduje z úspěšné výměny ve čtvrtfinále Australian Open.

Jak vás Australian Open nakopne do další kariéry?

Z celého turnaje i každého zápasu si můžu vzít strašně moc. Ať už je to zkušenost, že jsem porazil Norrieho, se kterým jsem to měl 0:2 na zápasy, zkušenost hrát proti fanouškům, kteří v prvním kole podporovali Čoriče, nebo zkušenost z přecházení z malých kurtů až na ten úplně největší. Myslím, že víc věcí si budu moct přehrát v hlavě, až se vrátím do Česka a nechám si to trochu rozležet.

A jak se poučíte ze čtvrtfinále s Tsitsipasem?

Utkání mi ukázalo, co je potřeba zlepšit. A jak je nutné se připravit, když chci porážet nejlepší hráče na světě. Tsitsipas letos neprohrál ani zápas, na United Cupu porazil skvělé hráče a ve formě pokračuje i tady. Ukázalo mi to maličkosti, které je potřeba s takovými borci proměňovat.