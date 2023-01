Z malých kurtů až k Djokovičovi. Unikal jsem pozornosti, směje se Američan

„Dostat se do druhého týdne grandslamu je sen snad každého hráče, když začíná s tenisem. Proto nemůžu uvěřit, že tady jsem,“ radoval se 25letý Paul po výhře nad dalším Američanem Benem Sheltonem.

„Je moc náročným protivníkem. Určitě si zahraje ještě spoustu takovýchto zápasů. Rozhodně se máme na co těšit,“ chválil svého čtvrtfinálového protivníka. „Navíc je to poprvé, co vyjel mimo Spojené státy. Musím říct, že si udělal hezký výlet,“ zavtipkoval.

Ben Shelton (vlevo) a Tommy Paul po čtvrtfinálovém zápase na Australian Open.

Dvacetiletého krajana udolal ve čtyřech setech 7:6, 6:3, 5:7, 6:4 a stal se prvním americkým tenistou od roku 2009, který v Melbourne dokráčel do semifinále.

Svým výkonem 35. tenista žebříčku napodobil vítěze US Open z roku 2003 Andyho Roddicka a konečně vystoupil ze stínu dalších úspěšných Američanů.

Herně totiž dozrával v konkurenci silnějších vrstevníků, kteří zářili už v loňském roce. Aktuálně osmý hráč světa Taylor Fritz upoutal pozornost, když v Indiana Wells porazil ve finále skvěle hrajícího Rafaela Nadala.

Frances Tiafoe, kterému patří v žebříčku 17. místo, zase bavil newyorské publikum na domácím US Open. Mezi elitu nakukuje i dvaadvacetiletý Sebastian Korda.

Nyní přišel na řadu velký okamžik Paula.

„Každý junior, který se stává profesionálem, jde trochu jinou cestou. Moje byla ta pomalejší,“ komentoval. Nenápadně postupoval i v Melbourne, kde až do osmifinále hrával mimo hlavní kurty. V Rod Laver Areně si zahrál až nyní, i proto během zápasu neměl takovou diváckou podporu.

Američan Tommy Paul během čtvrtfinále Australian Open.

„Trošku jsem unikal pozornosti,“ pousmál se. „Poslední čtyři roky kariéry jsem drobnými krůčky stoupal. Doufám, že v roce 2023 udělám konečně pořádný skok.“

Oním pořádným posunem vpřed může být klidně skalp Srba Djokoviče, který míří za jubilejním desátým titulem z Australian Open.

„Už jsem dělal pár rozhovorů, ve kterých se mě ptali, jaké je to být ve čtvrtfinále. Říkal jsem, že semifinále by znělo lépe. Jsem nadšený, že jsem postoupil, a na pátek se moc těším,“ zářil Paul.

S hvězdným soupeřem se navíc potká vůbec poprvé v kariéře. „Jsem si jistý, že jsme spolu alespoň trénovali, ale zápas jsme proti sobě ještě nehráli. Samozřejmě se (Djokovič) v Austrálii cítí skvěle, bude to velká výzva. Ale aktuálně hraju dobře, takže je ten správný čas.“

Životní výkon na grandslamu ještě okořenila přítomnost jeho matky v hledišti, která si letenku kupovala okamžitě po synově vítězství v osmifinále a rovnou z práce zamířila na letiště, aby do Austrálie přiletěla ráno před zápasem.

Matka Tommyho Paula (uprostřed) sleduje čtvrtfinálový zápas syna na Australian Open.

„Když jsem se dozvěděl, že přiletí, byl jsem trochu nervózní,“ přiznal na tiskové konferenci. „Přišla za mnou na hotel, než jsem odcházel na rozcvičku na kurt. Pak jsme se viděli ještě před zápasem a samozřejmě jsem ji zahlédl i v boxu.“

„Moc toho pro mě udělala, od dětství až do této chvíle. Obětovala hodně, abych tady mohl být,“ vyprávěl. „Zaslouží si tady vidět moje nejlepší zápasy.“