Potřebuju zesílit. Raducanuová se pere s tlakem i zraněními. Zatím neúspěšně

Od svého tažení za titulem na zářijovém grandslamu v New Yorku má skóre 4:7. Jen na jedné akci vyhrála víc než úvodní zápas, přitom čtvrtým měsícem figuruje v první dvacítce světového žebříčku.

Brzy vylétla i z prestižního podniku v Indian Wells, kde v nedělním třetím kole nestačila na Chorvatku Martičovou.

„Musím zesílit,“ přiznala poté pro BBC.

Narážela tím především na své tělo, konkrétně záda, která si pár dní před turnajem zablokovala.

Britka Emma Raducanuová ve třetím kole turnaje v Indian Wells

„Když se pokaždé modlíte, abyste si udrželi servis, je to náročné. Trápily mě určité pohyby, asi kvůli tvrdému tréninku a taky kvůli tomu, že poslední zápas byl tak intenzivní.“

V úvodním kole Raducanuová bojovala s Francouzkou Garciaovou tři sety, a přestože na kurtu strávila jen hodinu a půl, načež měla den volna, zotavit se zřejmě nestihla.

Navíc nešlo o ojedinělý případ: Britka na konci února v Guadalajaře kvůli fyzickým trablím duel prvního kola dokonce skrečovala. Po třech a půl hodinách nemohla pokračovat přes bolest levé kyčle.

Přijede do Prahy? Mladičká hvězda může v polovině dubna dorazit do Prahy, Češky totiž zabojují s Britkami o postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Tyto potíže jasně vypovídají o tom, že Raducanuová si teprve zvyká na náročný turnajový kalendář, tvrdý trénink a časté přelety přes celou zeměkouli.

Stále je třeba si připomínat, že jí je jen 19 let a v Indian Wells hrála svůj teprve jedenáctý turnaj na okruhu WTA.

Jejího rozkoukávání pochopitelně chtějí využít ostatní tenistky, které cítí, že Raducanuová je relativně příznivým losem. Vytáhnout se na novou kometu vnímají jako výzvu. Věří si, ale zároveň si mohou říkat, že prohrát s grandslamovou šampionkou a aktuální světovou třináctkou není ostuda.

Naopak mladá Britka je proti ostatním pod tlakem favoritky. S touto úlohou se zatím nesžila, vždyť od US Open prohrála se soupeřkami, které v době zápasu měly žebříčková čísla 100, 55, 106, 13, 98, 610 a 79.

„Potřebuje hrát zápasy a nevnímat, co se o ní říká v médiích nebo na sociálních sítích. Potřebuje být v ulitě,“ všímá si dvojnásobná grandslamová vítězka Tracy Austinová.

Raducanuová rovněž musí najít balanc mezi koncentrací na tenis a plněním mimosportovních povinností, které ji po triumfu na US Open zavalily. Stala se tváří značek jako Dior, British Airways či Evian, na rozhovorech, foceních a společenských akcích by mohla strávit dalších pár let.

Jenže ona touží ukázat, že pohádka o půvabné Britce s čínsko-rumunskými kořeny nemá jen jeden díl.

„Jsem velmi vděčná za veškerou podporu, ale potřebuju se naučit být trpělivá a taky trpělivost od těch, kteří mě sledují,“ řekla na letošním Australian Open, kde skončila ve druhém kole. „Potřebuju trochu prostoru, abych se mohla rozvíjet a zjistit, co funguje. Teprve začínám.“

Jen jde opačně než ostatní - odshora dolů. Což je možná ještě náročnější.