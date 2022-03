Naomi, jsi marná. Ósakaová se po urážce rozplakala a dostala kanára

Nevhodnou hlášku (v anglickém originále „you suck“, což odkazuje na neschopnost dotyčného v nějaké činnosti) vypustila do ticha tenisového dvorce neznámá žena, jejíž slova na Ósakaovou tvrdě dopadla.

O přestávce za stavu 0:3 se Japonka zeptala rozhodčí na umpiru, jestli si může půjčit jeho mikrofon, že by ráda něco sdělila publiku. „Nebudu nikoho proklínat, jen mi to tíží srdce.“

Sudí její žádost odmítla s tím, že hráči během zápasu nemají co mluvit. Ovšem přidala ještě: „Pokud se to stane znovu, viníka najdeme.“

Japonka Naomi Ósakaová debatuje s rozhodčí ve druhém kole turnaje v Indian Wells.

Žádné pokřikování už se neozvalo, rozhozená Ósakaová ale marně zadržovala slzy a ztratila první sadu jasně 0:6. Ve druhé se trochu oklepala a držela se sokyní krok do stavu 3:3, pak ale přišla o podání a manko už nedohnala.

Coby čtyřnásobná grandslamová šampionka se tak s akcí v Indian Wells rozloučila už po druhém kole, 24. hráčka světa Kuděrmětovová dál narazí na Marii Bouzkovou.

„Abych byla upřímná, už na mě pokřikovali dřív. Normálně mě to nerozhodí,“ vysvětlovala Ósakaová po zápase na kurtu. „Ale když se to stalo tady, vzpomněla jsem si, jak tu pokřikovali na Venus a Serenu. Nevím proč, ale dostalo se mi to do hlavy a pořád dokola se to přehrávalo.“

Oživila tak ostudný incident z roku 2001, kdy turnaj ovládla Serena Williamsová. Fanoušci na ni před finále bučeli, protože Američanka měla v semifinále nastoupit proti své sestře Venus, která se chvíli před zápasem odhlásila kvůli zranění kolene. A někteří jejím potížím nevěřili. Diváci vypískali i jejího otce, když usedl do lóže, aby zápas sledoval.

Ósakaová je známá svým křehkým mentálním zdravím, loni se v Cincinnati rozplakala na tiskové konferenci po jedné z otázek, před Roland Garros uvedla, že nebude mluvit s médii, protože to prý přitěžuje její psychice. Po US Open zase hovořila o tom, jak v sobě musí vzkřísit lásku k tenisu.