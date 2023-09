Kouč o Muchové: Věří si na každou soupeřku, udělali jsme obrovský skok

V New Yorku prahla po titulu. Jak hodnotíte její představení?

Měli jsme ty nejvyšší ambice. A právem! V utkání s Gauffovou Kája bohužel nebyla ve své kůži. Ale vyspíme se a jedeme dál. Máme jasný cíl a tenhle nezdar nás neodradí. Říkávám, že po turnaji je před dalším turnajem. Odpočineme si a hned se začneme dívat do budoucnosti.

Co Karolínu ve čtvrtek trápilo?

Nedokázala se dostat do provozní teploty, vyhecovat se k většímu vzdoru. Přišla mi negativní. I když neukázala ani sedmdesát procent svého umění, byl zápas hratelný (4:6, 5:7). Zakousla se do něj ale až při mečbolech, kterých odvrátila pět. Asi se už projevila obrovská únava, hlavně psychická.

Na vysoké úrovni zvládla tři turnaje v řadě, což jí dřív nešlo, že?

Je to výborná zpráva! V Montrealu vypadla ve čtvrtfinále, v němž podala skvělý výkon proti světové jedničce. Následovalo finále v Cincinnati a semifinále v New Yorku. Nejenže formu udržela, ale ještě ji stupňovala. Na US Open hrála nejlépe.

V závodech o účast na Turnaji mistryň je sedmá. Přizpůsobíte jim její podzimní program?

Nepojedeme na sílu. Zůstaneme u plánu – Tokio, Peking. Buď se dostane na velké Masters, nebo bude hrát to malé v Číně. Teď si po pěti týdnech zápřahu potřebuje hlavně oddechnout. Dostala zabrat, teď musí vyčistit hlavu.

Co říkáte na zprávu, že se WTA Finals budou konat v Mexiku?

Nedá se nic dělat. Je to naše vysněná akce, poletíme tam, kam nás pošlou. Další velkou metou je BJK Cup ve Španělsku, který hned navazuje, což je strašná škoda. Přijde mi to absurdní, ale co se dá dělat? Pakliže všechno klapne, bude Kája spěchat do Sevilly. Kapitán Pála mi psal, že se aspoň snaží posunout start proti Švýcarkám z úterý na středu.

Karolína Muchová během semifinále US Open.

Není riskantní podstoupit na sklonku sezony takovou šichtu?

Kdyby Káje hrozilo zranění, zvážíme to. Ale ona chce reprezentovat a podat co nejlepší výkon. Pokud to bude trochu možné, zúčastní se.

Pracujete na zvýšení její odolnosti vůči úrazům?

Jistě, věnujeme se prevenci, ale moc se v tom nebabráme. Neděláme z ní pacientku. Neptáme se pořád: Co tě bolí? Zaměřujeme se na tenis, na výkon na kurtu. Dělá pokroky i v psychice. Dřív si tolik nevěřila, měla nějaké výpadky. Teď o sobě tolik nepochybuje.

Snáší větší tréninkové dávky?

Karolína nikdy netrávila na kurtu nějaké obrovské porce času. Jen potřebuje jasně vědět, jaký je plán a jaké jsou cíle jednotlivých cvičení, což si předem napíšeme. Tohle jí vyhovuje. Veškeré technické a taktické věci v přípravě zvládá snáz než ostatní. Šlape jako hodinky.

Bude v příští sezoně favoritkou největších turnajů?

Pevně věřím, že bude mít novou chuť. Jen se ocitne v nové situaci. Od Dubaje a Dauhá přijdou obhajoby letošních výsledků.

Dostane se pod tlak?

Nebojím se o ni, body se moc nezabývá. Soustředí se na příští soupeřku, chce ji porazit, věří si na každou. Myslím, že se už nemůže dočkat dalšího mače s Gauffovou. V týmu je výborná chemie, za osm měsíců jsme udělali obrovský skok ze sto padesátého místa na osmé.

V čem tkví kouzlo?

Jsme s kolegy propojení. Vše šijeme Káje na míru. Všechno s ní probíráme. Sama sebe dobře zná, takže si poví, co potřebuje. My podle toho sestavíme plán, čímž se zmenšuje hrozba, že se něco pokazí. Usilujeme o rovnováhu a pohodu, díky níž teď ukazuje, co v ní už dlouho vězí.