V cestě stojí protežovaná Coco. Připomíná Serenu, ale Muchová si na ni věří

New York (Od našeho zpravodaje) - Kdykoliv ji někdo přirovná k Sereně Williamsové, devatenáctiletá tenistka Coco Gauffová sklopí oči. „Jsem poctěna, jakmile se moje jméno ocitne v jedné větě s jejím,“ říká. Na US Open se stala první domácí teenagerkou v semifinále od roku 2001, kdy se to povedlo právě dračici Sereně. V noci ze čtvrtka na pátek SELČ se v něm střetne s Karolínou Muchovou.