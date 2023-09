Emoce jsem držela v sobě a pak je nechala vybouchnout, líčila Muchová

Zpravidla tak výrazná gesta nepředvádí. Po čtvrtfinálovém vítězství nad Rumunkou Cirsteaovou 6:0, 6:3 z ní ovšem tryskalo nadšení. Na své poměry si opravdu divoce zařvala.

Přiznala, že si připadala tak trochu jako popová ikona na koncertu, což je její oblíbená představa. Z jedné lóže jí mimochodem tleskala třeba i herečka Emma Watsonová.

Přehlídkou jedinečného sportovního kumštu Muchová pobavila více než dvacet tisíc přihlížejících.

„Ten stadion je opravdu monstrózní. Mám tahle velká jeviště ráda,“ pravila v hlavním sále pro tiskovky. „Na Arthurovi jsem letos hrála poprvé a myslím, že jsem předvedla docela dobrý výkon.“

To přinejmenším. Mač jste zavřela úchvatnou otočkou na returnu ze stavu 0-40. Jak se vám to povedlo?

Řekla jsem si, že nemám co ztratit a že zkusím zahrát agresivně. Uhrála jsem dva body a cítila, že mám šanci. Snažila jsem se udržet koncentraci a využít ji.

Po „kanáru“ v úvodní sadě jste se šla převléknout. Nebála jste se, že ztratíte rytmus?

Skóre neukazuje, jak vyrovnané byly jednotlivé gamy. Třeba ten čtvrtý trval snad patnáct minut. Nevnímala jsem první set jako snadný. Ve druhém bylo důležité, že jsem si za stavu 0:2 vzala zpátky ztracený servis.

Přivítala jste zařazení partie do večerního programu?

Byla jsem strašně ráda. Původně jsem měla začínat v poledne. Teď večer ještě bylo velké dusno, ale aspoň na nás nepražilo sluníčko. Naštěstí si Coco poručila, že chce (s Ostapenkovou) hrát ve dvanáct.

US Open 2023 příloha iDNES.cz

K vaší žádosti nikdo nepřihlížel?

Šla jsem se zeptat, jestli by nás nemohli dát alespoň na druhou rundu. Oznámili mi, že se s tím vůbec nedá hnout.

Na jakém čísle na stupnici od jedné do deseti se nyní nachází vaše sebedůvěra?

Na osmičce. Musím si ještě držet nějakou rezervu.

Bude v pořádku ruka, kterou jste měla zavázanou?

Jo, snad jo. Při tréninku jsem dělala trickshot (parádičku). Úplná zbytečnost! Podobné bolístky jsou nepříjemné, i když jsem na ně svým způsobem zvyklá.

Kouč si všiml, že jste si při střídání stran prozpěvovala. Cítila jste tak dobře?

(směje se) Jo, má pravdu. Když pustili nějakou dobrou písničku.... Většinou mě to uvolní.

Obvykle se při oslavě vítězství tolik neodvážete. Byl dnešek výjimečný?

Asi jo. Většinou se nekoukám do hlediště, ale když jsem se mrkla, viděla jsem, jak je ta aréna obrovská. Super večer! Emoce jsem celou dobu držela v sobě. Pak jsem je nechala vybouchnout.