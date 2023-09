Gauffová zlomila Muchovou ve výměně se 40 údery: Věděla jsem, že pak zkazí

„Jsem pyšná, jak jsem zápas zvládla,“ pochvalovala si na tiskové konferenci. Stále ještě teenagerka, kterou mnozí díky jejímu hernímu stylu a vystupování přirovnávají k legendární Sereně Williamsové, se nenechala pohltit velkým očekáváním domácího publika. V sobotním finále se střetne s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

„Odvedla jsem dobrou práci, protože jsem zůstala soustředěná,“ uvědomovala si. Uspěla i navzdory padesátiminutovému přerušení zkraje druhého setu, které zavinili klimatičtí aktivisté.

„Byl to těžký a hodně emotivní zápas. Musela jsem překonat několik výzev. Měla jsem náskok, pak jsem ho zase ztratila. Musela jsem se v utkání psychicky udržet, což se mi podařilo.“

O čem ještě mladá finalistka mluvila?

O dlouhé předposlední výměně, která čítala 40 úderů: „Obě jsme se snažily ten fiftýn získat. V momentě, kdy máte ve výměně už kolem 20 úderů, je těžké vyhrát, protože nemáte tolik energie. Věděla jsem, že ji překonám fyzicky, šlo o to, zda na to mám i mentálně. Cítila jsem, že když výměnu vyhraju, tak příští mečbol už se mi povede, protože jsem tušila, že nezvládne dvě takové výměny za sebou. Věděla jsem, že se pak pokusí o winner, nebo zkazí, což se nakonec stalo.“

Univers Tennis 🎾 @UniversTennis LE POINT DU MATCH ENTRE COCO GAUFF ET KAROLINA MUCHOVA. 😳



Un échange de 40 COUPS après 2h de jeu pour obtenir une balle de finale à l'#USOpen



Le bruit du Stadium Arthur Ashe. 🌋

https://t.co/H9gY4VQ5JD oblíbit odpovědět

O netypickém přerušení za stavu 6:4 a 1:0: „Bylo to náročné, protože jsme nevěděly, jak dlouho nebudeme moct hrát. Jestli to bude pět minut, hodina... Přemýšlela jsem, zda zůstat na kurtu, nebo šetřit energii vevnitř. Snažila jsem se udržet tempo, které jsem měla po vítězství v prvním setu.“

O klimatických aktivistech: „Momenty jako tento jsou v historii určujícími okamžiky. Sama vnímám klimatickou změnu, vím, že protestovali na podporu životního prostředí. Tušila jsem, že něco takového přijde, jelikož se to stalo na Roland Garros i Wimbledonu. Demonstrovali celkem klidně, takže se na ně ani nemůžu moc zlobit. Samozřejmě bych byla radši, kdyby se to nestalo při mém zápase, ale jestli cítili, že něco takového musí udělat, aby byli vyslyšeni, pak se kvůli tomu nemůžu rozčilovat.“

O dřívější nevíře v samu sebe: „Vždycky jsem si říkala: ‚Ano, porazila jsi pár slušných hráček, ale určitě jen proto, že neměly dobrý den.‘ Je to něco, s čím se chci vypořádat. Snažím se o sobě mluvit pozitivněji, připomínat si, že jsem skvělá tenistka. Nejdřív mi do hlavy naskočilo, že jsem Karolínu nedávno v Cincinnati porazila jen proto, že byla ve špatné kondici. Ale pak jsem se podívala do zrcadla a řekla si: ‚Dokážeš to znovu bez ohledu na její úroveň, protože jsi výborná hráčka.‘“

Američanka Cori Gauffová se napřahuje k úderu během semifinále US Open.

O získaném sebevědomí: „Lidé ode mě očekávali spoustu věcí a já jsem nevěřila, že na to mám. Zvlášť, když jsem například hrála s Igou (Šwiatekovou), která byla na vítězné vlně. Teď se víc soustředím na sebe. Nečtu příspěvky na sociálních sítích, neposlouchám, co říkají ostatní. Jsem víc vyzrálá. Bez ohledu na to, co se v sobotním finále stane, jsem opravdu hrdá, jak jsem poslední týdny zvládla.“

O vítězném nastavení: „Snažím se užívat okamžik výhry, ale vím, že mám před sebou ještě hodně práce. Být ve finále je neuvěřitelný úspěch, ale stále nejsem úplně spokojená. Proto jsem po zápase řekla, že práce ještě není hotová. Byl to odkaz na (basketbalistu) Kobeho Bryanta, který měl neuvěřitelnou mentalitu.“