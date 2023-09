Masters v Cancúnu. A pak v Rijádu? Šéfy WTA nechápu, říká podnikatel Petera

Neúspěšná tak byla kandidatura podnikatele Tomáše Petery, který chtěl akci zorganizovat v Ostravě a v Praze. „Je to pro nás obrovské zklamání,“ řekl.

„Pět šest týdnů jsme vyřizovali a připravovali všechny náležitosti. Udělali jsme skoro zázrak. Dokonce už jsme poslali kamion do Londýna pro speciální fialovou barvu, kterou si WTA objednala na nátěr kurtů. Pak nám ani nedali vědět, že se bude hrát v Cancúnu.“

Ale ono se běžně stává, že kandidát na pořádání nějaké akce prohraje s konkurencí, ne?

Jistě. Mně jenom politika WTA absolutně nedává smysl. Chápete, že ještě dva měsíce před termínem se nevědělo, kde se tak významná akce bude konat?

Žádné velké překvapení. Stejné to bylo loni a předloni.

Ano! Jen dokazují, že jsou úplní diletanti. Největší podnik, který mají, řeší úplně na poslední chvíli. Pak ho strčí do Guadalajary, Fort Worthu a Cancúnu, kde absolutně postrádají fanouškovskou základnu a tenisové zázemí.

V čem byla vaše nabídka lepší?

V našem projektu byl příslib vyprodaných nebo přinejmenším velmi slušně zaplněných hal v Ostravě a Praze. Teď to vypadá na účast čtyř Češek, Poláky by přitáhla Iga Šwiateková. Dal jsem dohromady sponzory a představil velmi atraktivní rozpočet.

Prozradíte podrobnosti?

Oni dostali dvě varianty. Podle jedné šlo pouze o letošní ročník v Ostravě. A podle druhé by se turnaj z Ostravy na příští čtyři sezony přesunul do Prahy, kde jsme garantovali až patnáct milionů dolarů na odměnách pro hráčky, šest milionů dolarů jako poplatek WTA a krytí všech nákladů.

Co tedy podle vás přimělo WTA k jiné volbě?

Ptám se úplně stejně. Něco tuším, ale raději si to nechám pro sebe. Objektivně neexistuje relevantní důvod. Vždyť v Cancúnu si asociace bude všechno platit sama! A aréna vypadá jako basketbalová hala v nějakém našem okresním městě.

Barbora Krejčíková na loňském turnaji WTA v Ostravě. Pořadatelství Turnaje mistryň se ale metropole Moravskoslezského kraje nedočkala...

Mě udivuje, že šéfové nutí tenistky na konci sezony letět po asijské šňůře do Střední Ameriky, načež většinu z nich vzápětí čeká finále BJK Cupu v Seville.

Přesně. Tohle je šílenost. Tvrdí, že se ptali hráček. Ale odkývat jim to bez rozpaků mohla jedině Američanka Pegulaová, která je v Mexiku za chvilku. A co Šwiateková, Češky a další Evropanky? Jednoznačně vylučuju, že chtěly do Cancúnu a ne do Ostravy.

Je Ostrava dostatečně atraktivní místo?

Všechny tenistky ji z minulosti znají a byly na turnaji, který jsme tam pořádali, naprosto spokojené. Chválila nás i WTA.

Opravdu vás vnímala jako vážného adepta?

Obden od nás její prezident Steve Simon žádal nějaké upřesnění a ujištění. Přesvědčili jsme vládu, aby dala záruky startu Bělorusek a Rusek za daných podmínek, které platí v celé Evropě. A pak mi jen přišel nějaký zprostředkovaný vzkaz. Sám Simon se vůbec neozval.

Takže Masters do Česka ani v budoucnu nezamíří?

Podle mých informací WTA chystá dohodu s Rijádem. Přitom není žádným tajemstvím, že režim v Saúdské Arábii příliš neladí s principy WTA. Práva žen a menšin tam moc nectí. A představa, že by Martina Navrátilová předávala cenu v Rijádu? Vždyť to je výsměch!

Však také Navrátilová s Chris Evertovou vyzvaly WTA, aby Saúdskou Arábii odmítla.

Je naprosto neuvěřitelné, že Simon tři roky zaštiťuje zrušení akcí v Číně zmizením Pcheng Šuaj, a pak jedná s Rijádem. Navíc vážně nechápu, proč WTA vůbec nepřihlíží k nějaké návštěvnosti a zájmu fanoušků. Pořád si myslím, že se tenis hraje pro diváky. Ale asi se pletu.