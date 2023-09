Muchová zabojuje o finále US Open, v cestě stojí mladá domácí hvězda

Muchová hraje životní sezonu, do finále se probila už na Roland Garros. I v New Yorku zažívá povedený turnaj, postupem do semifinále výrazně posunula své dosavadní maximum na posledním grandslamu sezony a věří si i na posun do boje o titul.

ONLINE: Cori Gauffová vs. Karolína Muchová Zápas budeme od 1:00 SELČ podrobně sledovat.

Desátá hráčka světa dosud na US Open ztratila jediný set, mírně zakolísala v osmifinále proti čínské tenistce Wang Sin-jü. V onom duelu se prala s houževnatou sokyní i vedrem a na kurtu bojovala přes dvě a půl hodiny.

Naopak ve čtvrtfinále zlomila nepříjemnou Rumunku Soranu Cirsteaovou ve dvou setech, přičemž v prvním jí dokonce nadělila kanára.

Muchová se na US Open prezentuje tím, co ji dlouhodobě zdobí – pestrými údery, bojovností a schopností zachovat klid pod tlakem. Večerní termíny zápasů jí navíc vyhovují.

Bude však stačit na 19letou Gauffovou?

Devatenáctileté domácí hvězdě patří šesté místo v žebříčku a je nejmladší Američankou v semifinále US Open od Sereny Williamsové v roce 2001. V posledních týdnech navíc hraje ve skvělé formě: drží si bilanci 16 výher z posledních 17 zápasů.

Na US Open dosud sehrála tři třísetové duely, ovšem ve čtvrtfinále za hodinu a devět minut přejela Jelenu Ostapenkovou, která přitom o kolo dřív vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

„Výborně se pohybuje, nevzdává se a běží za každým míčem,“ zamýšlí se Muchová nad kvalitami své soupeřky. „Nedělá moc chyb a ovládá všechny údery.“

Semifinálové utkání bude druhým vzájemným duelem obou hráček. Jejich první zápasová zkušenost je čerstvá, utkaly se před třemi týdny ve finále turnaje v Cincinnati. Tehdy se z vítězství ve dvou setech radovala Gauffová.

Jak dopadne odveta v nablýskaných kulisách kurtu Arthura Ashe?

Sabalenková se střetne s Keysovou

Ve druhém semifinále, které bude zároveň uzavírat čtvrteční program na centrálním dvorci, si o účast ve finále zahrají čtvrtfinálová přemožitelka Markéty Vondroušové Keysová a Sabalenková, která se po turnaji stane novou jedničkou ženského žebříčku.

Obě tenistky se spolu utkají počtvrté, lepší bilanci má Běloruska, která vyhrála dvakrát včetně zatím posledního zápasu před dvěma měsíci ve čtvrtfinále Wimbledonu.