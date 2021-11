Djokovič může na Turnaji mistrů šestým vítězstvím vyrovnat Federerův rekord

Čtyřiatřicetiletý Srb se před Turnajem mistrů rozehrál minulý týden v Paříži, kde si připsal rekordní 37. triumf na akcích série Masters. Bez ohledu na výsledky v Turíně už má Djokovič jistotu, že zakončí posedmé sezonu jako světová jednička, což nikdo před ním nedokázal.

Na šestý titul, jímž by mohl vyrovnat rekord Rogera Federera, čeká Djokovič na Turnaji mistrů už od roku 2015. Loni ho v semifinále vyřadil Dominic Thiem, jenž letos chybí, následně Rakušan prohrál ve finále s Daniilem Medveděvem. Rus se tak stal posledním vítězem v londýnské O2 Areně, která byla domovem turnaje dlouhých 12 let.

Dvacetinásobný grandslamový šampion Djokovič zahájí útok na titul v pondělí soubojem s debutantem Casperem Ruudem z Norska. Společně s nimi jsou v Zelené skupině Řek Stefanos Tsitsipas, jehož Srb letos porazil ve finále Roland Garros, a Rus Andrej Rubljov.

Daniil Medveděv se snaží dosáhnout na míček od Novaka Djokoviče ve finále turnaje Masters v Paříži.

Obhájce titulu Medveděv, jenž Djokovičovi překazil ve finále US Open snahu o kalendářní Grand Slam, zahájí singlový program turnaje v neděli proti polskému nováčkovi Hubertu Hurkaczovi. Dalšími členy Červené skupiny jsou olympijský vítěz Alexander Zverev z Německa a domácí naděje, wimbledonský finalista Matteo Berrettini.

Pokud největší favorité Djokovič a Medveděv vyhrají své skupiny, mohou se letos počtvrté utkat ve finále. Srbský fenomén po duelu v pařížské hale Bercy vede v této bilanci 2:1 a pochvaloval si, že do Turína dorazil v lepší fyzické kondici, než v tomto období sezony obvykle býval. I proto, že si dal po US Open dlouhou pauzu a hrál až v Paříži.

„Neodehrál jsem toho letos tolik jako v minulých letech co do počtu turnajů, ale absolvoval jsem spoustu vyčerpávajících zápasů na grandslamech. Kvůli možnosti překonat rekordy to pro mě bylo hodně psychicky náročné, proto jsem si musel dát pauzu,“ uvedl Djokovič.

Vedle Thiema chybějí v Turíně z tradičních účastníků rekordní šestinásobný šampion Federer, jenž se zotavuje ze zranění kolena, a Španěl Rafael Nadal. Také antukový král už v létě kvůli zranění nohy ukončil sezonu a na poslední velkou trofej, jež mu ještě ve sbírce chybí, tak letos nezaútočí.

Vedle osmi nejlepších singlistů sezony budou na Turnaji mistrů hrát jako obvykle i deblisté, nasazenými jedničkami jsou Chorvaté Nikola Mektič a Mate Pavič.

Turnaj se uskuteční v hale Pala Alpitour vybudované pro hokejový turnaj zimních olympijských her v roce 2006. Do hlediště se vejde zhruba 12 tisíc diváků a navzdory pokračující koronavirové pandemii se očekává „plný dům.“ Akce má celkovou dotaci 7,25 milionu dolarů, neporažený šampion si může vydělat 2,316 milionu dolarů.