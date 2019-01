Daviscupoví reprezentanti závodili na sněhu se sprinterem Stromšíkem

A nebyl to ledajaký závod. Utkali se na zasněžené dráze Městského stadionu, kde bude 20. června Zlatá tretra Ostrava.

„Povrch byl výborný, mokrá dráha, rychlá dráha, ale bylo to sto deset metrů...“ říkal v cíli atlet SSK Vítkovice Stromšík, který vyhrál časem 15,26 vteřiny.

Vážně to nebyla stovka? „Běželi jsme ze startu stodesítky překážek,“ upozornil Zdeněk Stromšík. „Proto to nebylo úplně rychlé. Být to stovka, dali bychom to pod deset vteřin.“

To samozřejmě žertoval, jelikož jeho nejrychlejší čas, což je i český rekord, má hodnotu 10,16 vteřiny.

„Ke konci jsem už tuhnul, už jsem cítil těch deset metrů navíc,“ usmíval se Tomáš Macháč. „Ale byla to jedinečná příležitost Zdeňka porazit.“

Co chybělo? „No... Zdeněk vyběhl o něco dříve,“ podotkl Macháč. Takže tenisté podají protest? „Asi tak,“ smál se Tomáš Macháč.

„A scházely nám zkušenosti...“ dodal Jiří Lehečka. „Ne, dělám si srandu. Bylo super si s ním zaběhnout. Zdeňkovi přeji hodně úspěchů v letošní sezoně.“

Mají vůbec tenisté v běhu na sto metrů nějaké osobní rekordy?

„Nemám,“ odpověděl Jiří Lehečka.

„Nechci kecat, ale myslím, že jednou jsem stovku zaběhl za dvanáct vteřin,“ dodal Tomáš Macháč.

Mluvčí českých tenistů Karel Tejkal si po závodě oddechl, že se nikomu nic nestalo. „Jinak by mě asi kapitán Navrátil zabil,“ usmál se Tejkal.

A co Stromšíkův kouč?

„Měl jsem mírné obavy pustit ho sněhu, ale věřil jsem že to zvládne,“ usmál se atletický trenér Jaroslav Vlček.