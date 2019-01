Pavlásek o Davis Cupu: Nový systém pro nás teď může být přínosem

Domů, do Bílovce, odkud pochází, to má Adam Pavlásek z českých daviscupových reprezentantů nejblíže. Jenže během tohoto týdne, kdy bude v Ostravě, nestihne za svými blízkými vyrazit.

V hledišti však jako vždy čeká velkou podporu. „Bílovec je blízko, jsem tady skoro doma, takže jsem rád, že rodina, kamarádi budou moci přijet se podívat. Lístků budu jako obvykle v Ostravě potřebovat nespočet. Zase to bude taková lehce hujerovská rodina,“ usmál se čtyřiadvacetiletý Pavlásek, který je momentálně 199. hráčem světa. „Zápasy v Ostravě miluji, ale obecně každý zápas v Česku si užívám.“

Jak se Adam Pavlásek změnil od dubna, kdy čeští tenisté hráli v Ostravě s Izraelem?

Změnil se v tom, že je konečně zdravý. Musím zaklepat, že od listopadu držím. Samozřejmě mi chybí herní praxe, herní propad byl velký, protože jsem za minulé dva roky ztratil hodně zápasů. Postupně ale s trenérem Tomášem Krupou pracuji na tom, abych se dostal zpátky do formy.

A daří se vám to?

Pociťuji, že se to postupně zlepšuje. Doufám, že brzo už budu v nějaké optimální formě.

Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil říkal, že s vámi počítá především do čtyřhry. Berete to tak, že jste v týmu hlavně jako deblista?

Samozřejmě bych byl radši, kdyby mě více potřeboval do dvouhry, protože ta je pořád pro mě prioritní. Třeba v budoucnu se mnou bude pro dvouhru počítat, ale na druhou stranu jsem rád, že v té čtyřhře mám nějaké místo. Vždy je lepší, když hráč ví, že má v kapitánovi oporu.

V týmu jsou nově Jiří Lehečka a Tomáš Machač. V záloze Dalibor Svrčina a Jonáš Forejtek. Co říkáte nastupujícím mladým tenistům?

Kluci mají sedmnáct osmnáct let. Ta cesta bude ještě dlouhá, ale jsme rádi, že mají výsledky a mohou být s námi v týmu, že se mohou otrkat a přinejlepším si i zahrát nějaký ostrý zápas. Proč ne. Je jen dobře, že máme nováčky v družstvu a že i s nimi vytvoříme tým.

Kapitán Navrátil jim chce dát šanci i v ostrém utkání. Nevadí vám, že to může být ve dvouhře i na váš úkor?

To je rozhodnutí kapitána, do toho nevidím. Bude záležet na něm, jak to postaví. Je třeba, aby mladí kluci dostávali příležitost. Až později se však ukáže, zda nám to pomůže, nebo ne. Ale věřím, že to pro nás bude přínos.

Co říkáte na nový systém Davisova poháru, kdy se hraje jen dva dny a zápasy jsou na dva vítězné sety?

Pro všechny to je stejné. A je to dobré v tom, že hráči mohou v neděli odcestovat na další turnaje, už to není tak narychlo. Hrát na dva sety je v tenise dvousečné, můžete kohokoliv porazit, ale i s kýmkoliv prohrát. Pro nás to momentálně může být přínosem.

Při nynějším modelu se ale může stát, že se tenisté v Davisově poháru třeba i několik let vůbec nepředstaví doma...

Historie Davis Cupu byla krásná a byla dlouhá. I pro nás hráče, speciálně pro mě, bylo fajn, že jsme mohli třeba i dvakrát za rok nastoupit doma před našimi fanoušky. Nehrát před nimi je samozřejmě škoda, ale my to bohužel nemáme ve svých rukách, my s tím nic neuděláme. Starý Davis Cup měl svoje kouzlo. Až čas ukáže, jestli jeho nová podoba bude mít nějaký přínos.