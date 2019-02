Veselý bude brzy otcem. Na Davis Cupu budu ještě v klidu, podotkl

Navrátil přiznal, že oslovil také Tomáše Berdycha. „Zkoušel jsem Tomáše přemluvit. Nevolal jsem mu, jen jsme si psali. Oznámil mi, že svoje rozhodnutí o konci v Davis Cupu nehodlá měnit, což respektuji,“ řekl Jaroslav Navrátil.

Opět tak bude jedničkou týmu Jiří Veselý. V jaké je formě? „Mohla by být lepší, ale to může být vždycky,“ usmál se Veselý poté, co vystoupil z vlaku. „Rok teprve začíná. Uhrál jsem aspoň semifinále na challengeru. Nějaké zápasy jsem získal. Loni jsem spoustu měsíců nehrál, marodil, takže mi chybí zápasová praxe, trošku sebevědomí.“

Co říkáte na soupeře, na Nizozemce?

Mají velmi kvalitní tým, ale ani jejich forma není nějak extra suprová. Robin Haase (nizozemská jednička, 58. hráč světa – pozn. red.), co vím, tak v minulých zápasech nezářil. Bude to vyrovnané utkání. Na domácí půdě hrajeme lépe než venku. Ale uvidíme, jak nám všechno sedne. Povrch by měl vyhovovat nám, je středně rychlý, takže věřím, že do pátku se dokážeme připravit a zabojujeme o to, abychom se dostali do závěrečné fáze soutěže.

Je pro vás pořád Davis Cup soutěž, která vás může zvednout, může vám dodat potřebnou energii?

Minulé dva tři daviscupové zápasy jsem to tak cítil. Všichni víme, že ty první Davis Cupy byly pro mě docela složité. Nehrál jsem dobře, trápil se. Pak najednou skončil Tomáš (Berdych) a Radek (Štěpánek) byl zraněný, takže jsem se dostal do pozice týmové jedničky. Psychicky jsem na to zřejmě nebyl úplně připravený, některá utkání jsem nezvládl.

Čeští tenisté po příjezdu do Ostravy (zleva) nehrající kapitán Jaroslav Navrátil, Jiří Veselý a Adam Pavlásek.

Takže to bylo o hlavě, jak se říká?

Bylo to už trošku i mentální. Ale právě od Holandska, kde jsme hráli na antuce o udržení v elitní skupině, a i když jsme tam prohráli, byly ty zápasy slušné. V Maďarsku, až na páteční zaváhání, jsem taky podal slušný výkon. Na Davis Cup jsem se těšil a věřím, že předvedu slušný výkon, abych týmu pomohl k vítězství.



Nově se bude hrát jen dva dny a na dva vítězné sety. Co vy na to?

Nový formát na dva vítězné sety nám hráčům vyhovuje víc, protože hned máme další turnaje. Dříve jsme většinou z Davis Cupu odjížděli fyzicky i psychicky vyčerpaní. Pokud jde o mě, tak jsem připravený na všechny potřebné zápasy. Uvidíme, jak kapitán síly rozvrhneme. Jestli budu hrát oba dny, nebo jen jeden.

Nebude vás rozptylovat blížící se porod vaší přítelkyně?

Zbývá ještě několik týdnů než budeme mít přírůstek do rodiny. Pak přijdou i další životní změny – svatba a tak dále. Takže letošní rok určitě nebude nudný. Otcem bych se měl stát na přelomu února a března, takže na Davis Cup budu ještě v klidu.