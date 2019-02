Čeští tenisté už jsou před Davis Cupem proti Nizozemsku v Ostravě

Teprve v příštích dnech se k družstvu přidají Lukáš Rosol, který se vrací z turnaje v Rennes, a další novic Jiří Lehečka, jenž se přesouvá domů z Austrálie.

„Holandsko je těžký, ale schůdný soupeř. Nemají hráče první dvacítky, o to více se kluci budou rvát. Důležitá bude forma, která bývá v Davis Cupu jiná než na turnajích. Máme na to pět dnů, abych kluky a jejich aktuální formu poznal, a pak se budeme rozhodovat,“ řekl novinářům Navrátil.

Hlavní tíha zodpovědnosti bude rozložena na zkušenějším trojlístku Veselý, Rosol, Pavlásek, zatímco mladíci Macháč i Lehečka budou teprve nasávat atmosféru nejslavnější týmové soutěže. Navrátil přitom nevylučuje, že by někomu z juniorů dal šanci.

Vzpomínky na hořkou minulost Český tenis má na Nizozemce vcelku čerstvé nepříjemné vzpomínky. Nizozemec Robin Haase Duel v Ostravě by měl být odvetou za předloňský souboj v baráži, který Češi prohráli na soupeřově půdě 2:3 a opustili Světovou skupinu.

Především Lehečka si o ni v lednu řekl výbornými výkony v Austrálii: vyhrál turnaj v Traralgonu a došel do čtvrtfinále juniorky Australian Open. „Oba mladí tam jsou proto, že potřebujeme omladit. Kdyby jen trošku byla šance, chtěl bych je nechat hrát,“ upozornil trenér.

Davisův pohár se letos hraje novým systémem: vítěz ostravského utkání postoupí do finálového turnaje 18 týmů v Madridu. „Je to pro nás novinka a sami uvidíme. Nehraje se tři dny, ale jen dva dny. Je to náročné hlavně pro prvního hráče, který může hrát tři zápasy ve dvou dnech. Myslím, že proto může být v těchto zápasech hodně překvapení,“ mínil Navrátil.

Kapitán připustil, že má v hlavě více variant. „Může se stát, že to rozprostřeme mezi tři čtyři hráče. Ještě uvidíme, opravdu sám nevím,“ uvedl Navrátil.

Nizozemci budou spoléhat na zkušeného Robina Haaseho, který v aktuálním žebříčku figuruje o příčku za Tomášem Berdychem na 58. místě, zatímco nejlepší z Čechů Veselý je až devadesátý. Vedle Haaseho jsou v sestavě Jean-Julien Rojer, Matwé Middelkoop, Tallon Griekspoor a Scott Griekspoor. „Jsem přesvědčen, že umístění na žebříčku nebude rozhodující,“ podotkl Navrátil, jehož svěřence čekají úvodní tréninkové bloky v Ostravě v pondělí.