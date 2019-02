Rusové věří mladým. Do Davis Cupu berou čtrnáctiletého tenistu

Ruský tenis omlazuje, do nominace na kvalifikační zápas Davis Cupu se Švýcarskem zařadil kapitán i teprve čtrnáctiletého hráče. Vedle světové jedenáctky Karena Chačanova a dalších tří tenistů z elitní stovky se do týmu vešel Konstantin Žženov, jemuž je 14 let a deset měsíců.

Žženov, jenž loni ještě hrál na mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově, se může stát nejmladším ruským tenistou v historii Davis Cupu. Tento primát drží Andrej Rubljov, který ve slavné týmové soutěži debutoval v necelých 17 letech. Podle webu Davis Cupu byl nejmladším tenistou, který zasáhl do hry, třináctiletý Marco De Rossi ze San Marina. Ten nastoupil v roce 2011, současná pravidla už start hráčů mladších 14 let nepovolují.