Rosol před Davis Cupem: Forma je, ale po Austrálii si zvykám na halu

V jaké formě jste do Ostravy přijel?

Forma je, ale po Austrálii (neuspěl v kvalifikaci Australian Open - pozn. red.) si zase zvykám na halu. Nebyl jsme tam úplně v pohodě. Cítil jsme se po tom cestování unavený, ale teď už jsem, věřím tomu, zpátky v těch dobrých kolejích. Zranění se mi zatím vyhýbají.

Ta vás v minulých letech trápila. Dá se říct, že se cítíte nejlépe za předchozí roky?

To bych řekl rád, ale úplně to tak není. Zranění byla i v Austrálii, pořád něco, maličkosti, které mě lehce limitovaly, což na té úrovni, kdy se hra strašně zrychluje, je hodně znát. Věřím, že teď už to bude v pohodě. Máme kolem sebe skvělý tým, který se o nás postará.

Co pro vás znamená, že jste se na Australian Open nedostal do hlavní soutěže?

Nic zásadního to pro mě nebylo. Jsem rád, že můžu zase hrát na grandslamech a postupně se připravovat na to, abych se probojoval výš. Pro mě je super, že v třiatřiceti letech můžu hrát grandslamy. V průběhu sezony se zkusím do hlavní soutěže některého z nich probojovat. Věřím, že kdybych nadcházející čtyři měsíce hrál dobře, tak se do hlavní soutěže dostanu přímo.

Vy umíte v Davisově poháru zabojovat. Už se do vás ta zarputilost dostává?

Když dostanu příležitost hrát, tak určitě předvedu, co budu moct, na co moje tělo a momentální výkonnost budou stačit.

S Nizozemci jste hráli v září 2017 v podobném složení jako nyní. Bude to podobné utkání, nebo úplně jiné, když se nově hraje jen dva dny a na dva vítězné sety?

Bude to podobné. Máme možnost hrát doma, fanoušky na své straně a svůj povrch. Věřím, že ta malá procenta v náš prospěch nám pomůžou udělat tři body. Zabojujeme.

To, že se hraje jen na dva vítězné sety, může vést k překvapením. Souhlasíte?

Je to pravda. Nevím úplně, co od toho čekat... Mám raději delší zápasy, kdy si to člověk může rozvrhnout. Uvidíme. Důležitý bude začátek obou dvou setů.

Čeští tenisté na tiskové konferenci k zápasu kvalifikace Davisova poháru proti Nizozemsku: zleva Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jiří Veselý, kapitán Jaroslav Navrátil, Lukáš Rosol a Adam Pavlásek.

Znáte dobře nizozemskou jedničku Robina Haaseho?

Pokud se nic nezmění, tak jedničkou bude. Tuším, že jsme spolu hráli pět šest zápasů. Znám ho. Vždy to byly boje na tři sety, rozhodovaly koncovky, bylo to vyrovnané. Jeho hra mi vyhovuje, ale nevím, jestli dostanu příležitost a kdy.

Tušíte, který z bratrů Griekspoorů by mohl být dvojkou?

Nevím, kdo z nich by měl hrát, ale podle mě ten mladší (Tallon) je o něco lepší. Víc znám ale toho staršího (Scott). Mají stabilní tým, ale překvapilo mě, že nepřijel Thiemo De Bakker třeba jako pátý hráč. Mohl naskočit na poslední bod, kdyby se rozhodovalo. Přece jenom na dva sety bude ta jeho kondice ještě v pohodě. Mají kvalitní družstvo, omlazené. Nebude to lehké.

Bude vaše motivace uspět o to větší, že minule vás Nizozemci porazili v Haagu 3:2 a vyřadili ze Světové skupiny?

Každý Davis Cup je motivace, a tím, že jsme si nimi vypadli, je ještě větší. Máme za sebou naše diváky, kteří nás budou tlačit. A každý se chce dostat do užší světové skupiny, do pavouka, který se bude hrát na konci roku v Madridu.