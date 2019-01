Premiéra v Davis Cupu. Macháč a Lehečka mají oživit český tým

Davis Cup je pro mě splněný sen, řekl Macháč Tomáš Macháč by v budoucnu mohl být jedním z tenistů nového českého daviscupového týmu. S prestižní soutěží se seznamuje tento týden v Ostravě. „Jsem moc rád, že jsem se sem dostal a užívám si každý okamžik. Beru to hodně zodpovědně a uvidím, jak to půjde,“ řekl rodák z Berouna, který reprezentuje Česko od svých dvanácti let. Co s vámi účast v družstvu dělá?

Byl to můj hlavní cíl, a že jsem se sem dostal, když mi je osmnáct let, beru jako splněný sen. Kdy jste o Davisově poháru začal snít?

Hned, jak jsem dostal raketu do ruky. Díval jsem se na Davis Cup. Byla to neuvěřitelná atmosféra. Jednou jsem ji chtěl zažít. Od kolika let máte raketu v ruce?

Nejdříve jsem dostal tu na ping-pong. To mi bylo čtyři pět let. Postupně jsme ji vyměnil za tenisovou. Tomáš Macháč poprvé v českém daviscupovém týmu To jste v pěti letech viděl na stolnětenisový stůl?

Měl jsem sice pingpongovou raketu, ale s tenisovým míčkem jsem hrál o zeď. Až jsem si řekl, že je to asi blbé a vzal si tu tenisovou... Na koho jste se v televizi v Davisově poháru díval?

Hodně mě bavil Radek Štěpánek. Ten hrál neuvěřitelně. To byl takový můj daviscupový vzor. A nejlepší zápas byl, jak bojoval s Karlovičem. Neuvěřitelný zápas. Takže vás mrzí, že už není v týmu, že se nepotkáte?

Je to škoda, ale s Radkem jsem měl i nějaký trénink. Jednou jsme spolu hráli a bylo to dobré. Jaký styl hry vám nejvíc sedí? Blíž Štěpánkovi, nebo Berdychovi?

Asi něco mezi. Takové rány jako Berdych nedávám a zase nechodím úplně tak na síť jako Radek. Co můžete družstvu nabídnout?

Ani přesně nevím... Jsem tady druhý nejmladší. Takže do týmu mohu přinést asi to mládí. Kapitán Navrátil říkal, že jeden z vás mladíků by mohl nastoupit. Troufáte si?

Bylo by to neuvěřitelné, kdybych se dostal na kurt. Bral bych to jako něco neskutečného. Pokusím se tento týden zamakat, připravit se, abych předvedl nejlepší výkon, kdybych náhodou nastoupil. Štěpánek skončil, Berdych se Davisova poháru vzdal, tudíž je to příležitost pro obměnu týmu?

Pokusím se makat na sobě co nejvíc, abych mohl být stálý člen daviscupového celku. To bych bral jako hlavní motivaci. Kapitán kromě vás jako nadějné hráče zmínil Lehečku, Svrčinu, Forejtka, Rikla. Takže se přece jen rýsuje nová česká tenisová generace?

Jo, jo, je nás tam hodně. Pokusím se mezi ně dostat. Konkurence ve sportu musí být, ale taková zdravá, abychom se furt zlepšovali a dostávali postupně ze sebe nejlepší výkony. Jak vysoko svou nominaci do daviscupového týmu řadíte?

Je to pro mě TOP. Ale nedávno to byly ty tři turnaje Future (v Milovicích, Opavě a Říčanech - pozn. red.), které jsem vyhrál loni na podzim. Bylo neuvěřitelné, že jsem to dokázal.