Čas na odvetu. Pavlásek vzpomíná na australského kapitána, Menšík věří týmu

Rok 2015, sedmý březen, první kolo týmové soutěže.

Dvacetiletý Pavlásek nastupuje po boku Jiřího Veselého na ostravský kurt za nelichotivého stavu 0:2 pro český tým.

Tehdy české duo ale senzačně vítězí po těžkém boji 1:6, 7:6, 3:6, 7:6 a 6:2 proti Samu Grothovi a dnešnímu australskému kapitánovi Lleytonu Hewittovi.

„Na jednu stranu vzpomínám v dobrém, na druhou ve špatném, protože nás Australané nakonec porazili,“ připomněl Pavlásek svůj debut při nedělním hovoru s českými novináři. „Byl to jeden z posledním zápasů kapitána Hewitta. Je čas mu to vrátit.“

Což může společně s mladými kolegy Menšíkem, Jiřím Lehečkou a Tomášem Macháčem učinit už ve středu, kdy se ve španělské Málaze český tým střetne s Austrálií ve čtvrtfinále. „Všichni víme, že nás čeká silný soupeř,“ shodují se čeští hráči.

„Ve finálové osmičce ale nenajdeme žádný slabý tým,“ uvědomuje si Menšík, který si odbyl debut na Davis Cupu v zářijové skupině ve Valencii. „Myslím ale, že jsou Australané porazitelní a že máme hodně zbraní, abychom tak učinili.“

Jakub Menšík trénuje před čtvrtfinálovým zápasem Davis Cupu ve španělské Málaze.

Mladý tenista přiletěl do Španělska později než ostatní, po pár nezdarech a krátké pauze se oťukával na challengeru ve Švédsku, kde prošel do čtvrtfinále.

„Cesta i všechny ostatní povinnosti klaply. Už jsem s klukama potrénoval, teď mám ještě dva dny, abych se pořádně připravil,“ hlásil.

Pavlásek se po úspěšném tažení ve Valencii, kde ovládl společně s kolegy všechny tři čtyřhry, parádně rozehrál. „Davis Cup mě rozhodně nakopl, rozjel jsem šňůru výsledků na turnajích ATP. Do Málagy jsem přicestoval v dobrém rozpoložení.“

Rád by tak nyní navázal na povedené zápasy. V Astaně, Bratislavě a Sofii si zahrál v semifinále, v Antverpách dokonce prohrál až ve třech setech boj o titul proti bratrům Tsitsipasovým.

Jako deblový specialista však tuší, že ho nečeká lehký úkol. V případě nerozhodného výsledku po středečních dvouhrách by nastoupil nejspíš proti Matthew Ebdenovi a Maxu Purcellovi.

„Je to asi nejsilnější pár ze všech osmi týmů, hrát proti nim bude hodně těžké. Budu fandit klukům, aby to ukončili po singlech a na debla vůbec nedošlo, to bych byl úplně nejradši,“ smál se. „Ale těším se, je fajn být zase součástí týmu. Na konec sezony je finálový turnaj Davis Cupu příjemné zpestření.“

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila před finálovým turnajem Davis Cupu ve španělské Málaze.

Odpočatý, přesto rozehraný a nachystaný Menšík pak ujistil, že i on se v Málaze cítí dobře. „Je tady rychlý povrch, což se mi líbí. Na turnajích, které jsem hrál, byl spíše pomalejší beton, tady se cítím komfortněji,“ doplnil staršího kolegu.

Společně s Lehečkou, Macháčem i kapitánem Navrátilem tak oba vyhlíží středeční čtvrtfinále, jež je může posunout blíže vysněné trofeji, kterou čeští tenisté získali naposledy před deseti lety.