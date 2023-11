Češi zpět mezi elitou. Navrátil cítí šanci a formu, připomíná katastrofální bilanci

V sezoně 2016 v domácím čtvrtfinále podlehli čeští tenisté Francii, tehdy se ještě soutěž hrála starým systémem na území jednoho ze soků do tří vítězných bodů.

Od té doby se reprezentanti mezi absolutní elitu tlačili marně, až letos po báječném řádění v zářijové skupině ve Valencii si vymohli účast v play off finálového turnaje. Do vyřazovací fáze Davis Cupu se probojovali poprvé od zavedení nového formátu v roce 2019.

„Jsem moc rád,“ přiznal kapitán Navrátil v úterý odpoledne českým reportérům v Málaze. „Moc mě těší, že tahle parta udělala za poslední rok velký kus práce,“ ocenil Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Jakuba Menšíka i deblistu Adama Pavláska.

Ve Španělsku jste od pátku, jak probíhala závěrečná příprava na středeční duel s Austrálií?

Co se týká organizace, tak je všechno na stejně vysoké úrovni jako ve Valencii. Na to, že tady nemají svůj tým, tak se Španělé věnují všem na sto procent. Kurty jsou taky stejné jako ve Valencii a myslím, že Jirka a hlavně Tomáš, který v poslední době hraje velice dobře, formu mají.

Kdo nakonec v sestavě bude, oznámíte až hodinu před zápasem, můžete přesto pohovořit o vzestupu právě Macháče, jenž po Valencii vyhrál dva challengery a ukázal se i na okruhu ATP?

Říkal jsem už dřív, že patří do stovky, možná i do padesátky. Bylo to sice trochu pozdě, ale zaplať pánbůh, že se mu takhle na konci sezony zadařilo. Jen je škoda, že onemocněl, protože chtěl hrát ještě dva turnaje a mohl postoupit ještě dále, teď spadl na 78. místo, protože mu vypadly nějaké body. Každopádně má našlápnuto. Na začátku příštího roku nic neobhajuje, bude hrát grandslamy, kde jsou větší body i peníze. Věřím, že pokud nebude zraněný, půjde ještě dál.

Tomáš Macháč při tréninku na vyřazovací fázi finálového turnaje Davis Cupu v Málaze

Po nemoci už je teď v Málaze v pořádku?

Ano, je stoprocentní, ale člověk neví, co tělo po antibiotikách udělá v ostrém zápase s nervy. Může se stát, že přijdou problémy, třeba nějaké křeče. Proto pan profesor Kolář a náš masér pracují už od pondělí, aby nějaké zásoby měl. Jinak hraje fakt dobře, je odpočatý a v trénincích se mi moc líbil.

Jasnou jedničku máte v Lehečkovi, jehož nejspíš čeká duel se světovou dvanáctkou Alexem de Minaurem.

Jirkovi se předtím na turnajích nedařilo, ale teď si odpočinul, je nabitý a proti de Minaurovi nemá co ztratit. Ještě se s ním neutkal, bude muset hrát trochu agresivně, i za cenu toho, že sem tam udělá nějakou chybu. Když si s ním bude vyměňovat údery zezadu, tak de Minaur je zaprvé vynikající pohybově, zadruhé má strašnou jistotu. Poslední minimálně tři roky si počíná stabilně, je světový hráč.

Australané navíc hrozí i velmi silným deblovým párem Ebden, Purcell.

Ve čtyřhře to budeme mít ještě složitější, proto věřím, že větší šanci máme, když to uhrajeme na 2:0 po dvouhrách. Protože při vší úctě k Adamu Pavláskovi, který měl fantastický konec sezony, tak tihle kluci spolu ovládli grandslam a hrají spolu dlouho. Adam je na žebříčku kolem 50. místa a Tomáš Macháč i Jirka Lehečka tolik deblů nehrají.

Mohou soupeřům prospět i Lleyton Hewitt, který zastává roli kapitána, a poradce Tony Roche?

Lleyton byl světovou jedničkou a Tony Roche v desítce, takže jim předá zkušenosti. Je sice starší pán, ale oni ho velmi respektují. Trénoval skvělé hráče, nakonec i Lleytona. Australanům určitě pomáhají.

Vnímáte, že na rozdíl od skupiny ve Valencii, kde jste hráli víc utkání během několika dní, vás nyní čeká vyřazovací systém?

Na atmosféře v týmu to znát není, ale jiné to určitě je. Předtím jsme věděli, že i když třeba prohrajeme se Srby, tak furt můžeme postoupit ze druhého místa. Teď dostaneme jednu šanci ve středu, navíc proti našemu neoblíbenému soupeři. S Austrálií máme bilanci katastrofální, ale naposledy jsme s ní hráli před šesti lety, takže naši mladí kluci to berou úplně jinak. Sílu Australanů respektují, ale půjdou po nich a budou kousat. Když utkání otevřeme dobře, tak budou pod tlakem, pokud by se vyhrát první dvouhru nepodařilo, tak to bude strašně těžké.