Češi míří na finále Davis Cupu: s pokorou i sebevědomím, Lehečka a Macháč zdraví

„Odjíždíme s pokorou, protože Austrálie má velice kvalitní tým. Určitě ale nejsme předem poražení, do semifinále se pokusíme dostat,“ zdůraznil kapitán Jaroslav Navrátil v pátek odpoledne před odletem.

Varoval především před 12. hráčem světa Alexem de Minaurem a elitním deblovým párem Max Purcell, Matthew Ebden.

„Když bude po singlech stav 1:1, tak budu spokojený, pak nás čeká nejtěžší čtyřhra,“ zamýšlí se Navrátil. „Purcell i Ebden toho odehráli hodně, ale hrát rozhodující duel za svou zemi je něco jiného. Pořád doufám, že zkušenosti z těchto těžších zápasů máme větší.“

Každý z jeho svěřenců měl v poslední době odlišný program: Jiří Lehečka po nevydařených turnajích léčil drobné zranění břišního svalu, načež trénoval, Tomáš Macháč se potýkal s nemocí a především odpočíval, Jakub Menšík ještě v pátek odpoledne bojoval ve čtvrtfinále challengeru ve švédském Danderydu a deblový specialista Adam Pavlásek se po úspěších na okruhu ATP chystal na reprezentaci.

„Teď v Málaze budeme mít prostor, aby si každý hráč zatrénoval tak tři čtyři hodiny denně, což je podle mě dostatečné. Budeme si muset zvyknout na prostředí, hlavně na centrkurt, a budeme se těšit na středeční utkání,“ přibližuje Navrátil.

Lehečka na páteční sraz na pražském letišti dorazil později, neboť do posledních chvil hovořil se svým trenérem a mentorem Tomášem Berdychem, jenž se přesně před deseti lety významnou měrou podílel na dosud posledním českém titulu v Davis Cupu.

„Hodnotili jsme uplynulou sezonu a rozebírali, co teď nastane v Málaze. Snažili jsme se přijít na to, co bude v nejbližších dnech důležité, jakým způsobem se připravit, jaké mají soupeři hráče a tak dále. To ví i kapitán a budeme o tom ještě debatovat,“ popsal 31. tenista světového žebříčku.

Od skupiny týmového klání ve Valencii, kde vyhrál všech šest setů, se mu příliš nedařilo: ze sedmi mačů uspěl jen ve dvou. „Forma nebyla úplně nejlepší,“ připouští. „Měl jsem v plánu hrát ještě v Métách, ale bohužel jsem si lehce natáhl břišní sval. Chvíli jsem si musel dát pauzu, ale dobře jsem si odpočinul a teď jsem celý týden trénoval naplno. Posledních pár dní jsem byl v Prostějově, nemám tedy strach, že by mě výpadek ovlivnil.“

Nucenou přestávku zažil i očekávaný druhý český singlista Macháč, jenž naopak po Valencii exceloval. Ovládl dva challengery a ukazoval se i na okruhu ATP. Před deseti dny ale odstoupil z challengeru v Helsinkách.

„Už předtím jsem byl čtyři dny nemocný, pak jsem se sice cítil dobře, trénoval jsem, ale po příletu se mi potíže vrátily, protože jsem je asi trošku přechodil,“ vysvětlil.

„Říkal jsem si, že se nebudu přemáhat, když je to první kolo a ještě mě potom čeká Davis Cup. Doma jsem se doléčil, teď jsem tři dny trénoval a konečně se cítím fit. Myslím, že tenisově budu v pohodě, spíš bude důležité, abych nabral fyzičku.“

Pavlásek se po zdárném vystoupení ve Valencii vyšplhal na 56. místo světového pořadí čtyřhry, před necelým měsícem v Antverpách okusil své první deblové finále na okruhu ATP.

„Davis Cup mě nakopl a měl jsem po něm velmi dobré výsledky,“ souhlasí. V poslední čtvrtině roku se mi daří, nemůžu si stěžovat. Pevně doufám, že budu pokračovat i teď v Málaze a že si formu přenesu i do začátku příští sezony.“

Ačkoli si nedávnou vítěznou euforii z triumfu ve skupině dobře vybavují a čerpají z ní oprávněné sebevědomí, čeští reprezentanti zároveň ví, že mezi poslední osmičkou je čekají ještě náročnější výzvy.

„Nemůžeme spoléhat na to, že co bylo ve Valencii, bude automaticky i v Málaze,“ upozorňuje Lehečka. „Musíme se od prvního dne poctivě připravovat a snažit se předvádět, co bychom měli. A když se nám to povede, máme schopnosti, abychom předváděli stejné výsledky.“