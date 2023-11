Mezi nejlepšími osmi na světě? Vyvíjíme se, těší Lehečku. V Málaze zve z plakátu

„Musím říct, že podmínky jsou skoro stejné jako ve Valencii. Ať už hala, která vypadá podobně, tak i povrch a balony jsou úplně stejné. Což je pro nás všechny dobrá zpráva,“ vzpomněl 31. hráč světového žebříčku zářijovou skupinu finálového turnaje v jiném španělském městě, kterou Češi suverénně ovládli.

Jak probíhal váš první trénink na centrálním dvorci v Málaze?

První hodinu jsem začal s Adamem Pavláskem a kapitánem, druhou jsem dohrál pouze s kápem, kdy jsme se snažili natrénovat podobné situace, jaké jsme trénovali ve Valencii. Víme, že tohle jsou věci, které nás budou čekat. Do ničeho velkého jsme se nepouštěli, snažili jsme si co nejvíce zvyknout na povrch a otestovat, jaký je. První den vypadá zatím velice hezky, všechno je v pohodě a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.

Ostatní týmy už jste zahlédli?

Ano, už na snídani jsme potkali Finy a Australany, při obědě jsem se zdravil s Félixem Augerem-Aliassimem a Australané šli teď po nás trénovat na centr. Míjeli jsme se s nimi, viděl jsem se i s Alexem de Minaurem. Nizozemci dorazí dneska, Srbové nevím, kdy přiletí. Tím, že všichni nezačínají v jeden den, tak se jejich plány trochu liší.

Líbí se vám, že jste jeden z tenistů, kteří jsou zvěčněni na plakátech a lákají na turnaj?

Je to pěkná role, jako týmová jednička si ji nějakým způsobem užívám, ale zároveň je to jedna z věcí, která mě může dostat, nechci říct pod tlak, ale zodpovědnost cítím. Už je to nějaký čas, co jsem byl v týmu jako nováček, proto vím, že tohle je součástí celé té cesty. Budu se ji snažit udržet v takhle dobrém směru.

Čeští tenisté se do vyřazovací fáze probojovali poprvé od roku 2019, kdy se nový formát hrál premiérově. Vnímáte tento průlom?

Myslím, že si uvědomujeme vážnost situace, že je tady jen osm nejlepších zemí na světě, což je pro nás všechny moc hezký úspěch. Nejen pro hráče, ale i realizační tým. I teď se budeme snažit udělat všechno proto, abychom nezůstali jen na jednom zápase.

Jiří Lehečka při tréninku na vyřazovací fázi finálového turnaje Davis Cupu v Málaze

V Davis Cupu se celému týmu za poslední rok velmi daří.

Všichni jsme se zlepšili, snažíme se na sobě pracovat. Nějaké výsledky máme, takže do dalších Davis Cupů jdeme s větším sebevědomím. Začali jsme velice slušně minulý rok v baráži v Izraeli a pokračovali jsme přes letošní kvalifikaci v Portugalsku do Valencie a teď jsme v Málaze. Myslím, že se náš tým vyvíjí dobrým směrem, teď bude nejdůležitější, abychom se zlepšovali i nadále. Tenisový svět nestojí na místě, a proto budou příští Davis Cupy náročnější.

Jak se v závěru náročné sezony cítíte fyzicky?

Letos jsem poprvé hrál kompletní kalendář roku, veškeré Masters a tak dále, takže sil bylo trošku méně. Musel jsem najít prostor pro pauzu, někdy vyřadit jeden turnaj a trošku si odpočinout. Před Valencií jsem měl dost času na přípravu, i proto, že jsem vypadl brzo na US Open. Teď jsem byl lehce zraněný, trápil mě břišní sval, kvůli kterému jsem nehrál poslední turnaj roku v Métách. Pak jsem se začal znovu připravovat, plán je tedy úplně stejný jako před Valencií. Tehdy se mi osvědčil, takže proto doufám, že vyjde i tady. A zatím jde všechno dobře.