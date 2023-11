Macháč se rozjel, Lehečku tým hecuje. Češi chtějí roli černého koně Davis Cupu

Oba se přihlásili o největší zásluhy na zářijovém triumfu reprezentantů ve skupině ve Valencii, pokud se na poslední chvíli nezraní, měli by od kapitána Jaroslava Navrátila dostat pověření i pro dvouhry proti Austrálii.

„Velice silný soupeř, ale když urveme první bod a povedeme 1:0, tak máme šanci,“ předesílá Macháč.

Před dvěma měsíci do Valencie přijížděl jako 119. tenista světa, nyní už je 78., přičemž před dvěma týdny se slunil i na 64. pozici. Poté, co se rozloučil s týmem po vydařené skupině Davis Cupu, vyhrál dva challengery a posbíral cenná vítězství i na elitním okruhu ATP.

Tomáš Macháč zdraví fanoušky na turnaji ve Stockholmu.

„Za úspěchy jsem rád, bylo jich hned několik, ale poslední týdny byly zároveň vyčerpávající a stresující, takže tělo si řeklo o odpočinek,“ připomněl českým novinářům v Málaze, že se před odletem do Andalusie potýkal s nemocí. „Ale šlo jen o drobnost, už jsem zcela v pořádku a na kurtu udělám pro výhru všechno,“ slibuje.

Pokud se v sestavě skutečně objeví a utkání s Austrálií v souboji týmových dvojek ve středu v 16:00 zahájí, žebříčkovým favoritem nebude. Kapitán soupeřů, bývalý první hráč žebříčku Lleyton Hewitt, totiž bude vybírat z vyrovnaného tria Alexei Popyrin (40. na světě), Max Purcell (45.) a Jordan Thompson (56.).

„Popyrin hraje na dva tři údery a výborně servíruje, myslím ale, že postaví Thompsona, který je daleko zkušenější hráč,“ přemítá Navrátil. „A pokud by s ním hrál Tomáš, bude záležet na výměnách, protože mají podobnou hru.“

Macháč v minulých dnech vypozoroval, že organizátoři v Málaze nachystali velmi podobný kurt jako ve Valencii, kde reprezentanti smetli Srbsko, Španělsko i Koreu 3:0. „Mám ho rád, míče na něm dobře odskakují,“ přiblížil 23letý Čech. „Pro mě i pro Jirku je to výhoda, protože tenhle rychlý povrch trochu zmenšuje rozdíly mezi hráči.“

I Lehečka se popere s žebříčkově kvalitnějším sokem, coby 31. tenista světa vyzve v partii týmových jedniček 12. Alexe de Minaura.

Australan Alex de Minaur se raduje z postupu do finále turnaje Masters v Torontu.

„Má jednu ze svých nejlepších sezon, je zkušený a vím, že i v Davis Cupu umí zahrát skvělé zápasy,“ vypozoroval Lehečka. „Známe se hlavně z tréninkových kurtů, zápas jsme proti sobě nikdy nehráli. Víme, co od sebe čekat, ale zápas bude jiný, nervozitka určitě přijde. Budu se chtít opírat o servis a aktivní hru.“

Na rozdíl od Macháče si pohodu z Valencie, kde ovládl všechny tři své dvouhry bez ztráty setu, dál nepřenesl: z následných individuálních startů vytěžil chabou bilanci 2:5

„Není to jednoduché, sezona byla strašně dlouhá,“ ohlíží se. „Na začátku jsem měl nejvíce sil, pak to bylo nahoru a dolů, musel jsem si zvykat na plný ATP kalendář. Jsem rád, že i když jsem hrál na nejvyšší úrovni prvním rokem, tak jsem byl schopný ukázat pěkné výsledky. Od čtvrtfinále Australian Open sice žádné zázračné, ale rozhodně nešly směrem dolů. Pro příští sezonu vím, co mě čeká, budu se snažit vytěžit z toho co nejvíc.“

V Davis Cupu si drží solidní sérii sedmi výher v řadě, proti de Minaurovi navíc nebude favoritem, což ho někdy brzdí.

„Budu se snažit navázat na výsledky z posledních Davis Cupů. Jednička má těžší pozici, ale jsem v týmu od toho, abych ji zvládal. Budu bojovat,“ slibuje. „Atmosféru máme opět skvělou, připravujeme se, jako by zápas s Austrálií byl náš poslední. Ale samozřejmě doufáme, že nebude.“

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila před finálovým turnajem Davis Cupu ve španělské Málaze.

Kapitán Navrátil naznačil, že v ideálním případě by Australany rád vyřídil už po dvouhrách, neboť jeho protějšek Hewitt může v rozhodujícím duelu za stavu 1:1 vytasit vynikající čtyřhru Ebden, Max Purcell.

Ve vyřazovacím systému mohou reprezentanti hned ve středu narazit a skončit, pokud by uspěli, v pátečním semifinále nastoupí proti papírově velmi hratelnému Finsku, které v úterý zaskočilo obhájce titulu z Kanady. A tak se rýsuje, že Česko se před vstupem do mise v Málaze nenápadně, ale přesto logicky nabízí jako možný černý kůň turnaje.

„Ve Valencii jsme ukázali, že můžeme dosáhnout na skvělé výhry,“ připomíná Macháč. „Černý kůň je hezká přezdívka, myslím, že uděláme všechno pro to, abychom ji naplnili.“