ONLINE: Boj o semifinále začíná Macháč, ve druhém singlu se představí Lehečka

„Šanci určitě máme, ale mírným favoritem je pro mě Austrálie,“ připouští kapitán Jaroslav Navrátil. Čeští tenisté mají totiž s Australany tristní bilanci 1:8, nedávné úspěchy jim však dodávají sebevědomí. „Kluci jejich sílu respektují, ale půjdou po nich a budou kousat,“ věří Navrátil svým svěřencům.

Například Macháčovi týmová soutěž svědčí, po skvělých výkonech ve Valencii, kde Češi v zářijové skupině smetli Španělsko, Koreu i Srbsko 3:0, rozjel šňůru vítězství. Ovládl dva challengery, vyhrál 15 z 19 duelů a zabydlel se v první stovce hodnocení. Chvíli se sice léčil z nemoci, teď už je ale stoprocentně připravený.

„Za úspěchy jsem rád, bylo jich hned několik, ale poslední týdny byly zároveň vyčerpávající a stresující, takže tělo si řeklo o odpočinek,“ prozradil 78. hráč světa v Málaze a zároveň ujistil, že už se cítí dobře. V prvním duelu čelí Thompsonovi, který je v hodnocení o 22 míst nad ním.

„Čekal jsem, že postaví Thompsona, je to hodně zkušený hráč,“ ví Navrátil. „S Tomášem mají oba dost podobnou hru, bude záležet na výměnách.“ Macháč jediný vzájemný zápas prohrál.

„Austrálie je velice silný soupeř, ale když urveme první bod a povedeme 1:0, tak máme šanci,“ předeslal.

„Pro mě i pro Jirku je výhodou místní kurt, protože tenhle rychlý povrch trochu zmenšuje rozdíly mezi hráči.“

Lehečka proti 12. hráči světa

Na rozdíl od Macháče se česká jednička v posledních týdnech trápila, Lehečka odehrál pouze sedm zápasů, z pěti odcházel jako poražený. „Není to jednoduché, sezona byla strašně dlouhá,“ vysvětlil.

Navíc ho ve druhém singlu o účast v semifinále čeká silný soupeř de Minaur. Australan letos ovládl pětistovku v Acapulcu a přiblížil se nejlepší desítce.

„Má jednu ze svých nejlepších sezon, je zkušený a vím, že i v Davis Cupu umí zahrát skvělé zápasy,“ vypozoroval Lehečka. „Známe se hlavně z tréninkových kurtů, zápas jsme proti sobě nikdy nehráli. Víme, co od sebe čekat, ale zápas bude jiný, nervozita určitě přijde. Budu se chtít opírat o servis a aktivní hru.“

O kvalitách australské jedničky ví i kapitán Navrátil. „Poslední minimálně tři roky si počíná stabilně, je světový hráč. Jirka si odpočinul, je nabitý a nemá co ztratit, bude muset hrát trochu agresivně, i za cenu toho, že sem tam udělá nějakou chybu. Když si s ním bude vyměňovat údery zezadu, tak de Minaur je zaprvé vynikající pohybově, zadruhé má strašnou jistotu,“ tuší.

Ve čtyřhře číhá silné australské duo

Pokud utkání dospěje do stavu 1:1, rozhodne o postupujícím týmu závěrečná čtyřhra, do které Navrátil zatím nahlásil deblového specialistu Pavláska a mladého Menšíka. „Větší šanci máme, když to uhrajeme na 2:0 po dvouhrách,“ myslí si český kapitán.

Australané totiž mají v záloze pár Matthew Ebden, Max Purcell a jako rádce zkušeného kapitána Lleytona Hewitta, bývalého lídra světového žebříčku. „Při vší úctě k Adamu Pavláskovi, který měl fantastický konec sezony, tihle kluci ovládli grandslam a hrají spolu dlouho. Adam je na žebříčku kolem 50. místa a Tomáš ani Jirka Lehečka tolik deblů nehrají,“ uvědomuje si Navrátil.

Vítězové středečního čtvrtfinále nastoupí proti papírově hratelnému Finsku, které v úterý zaskočilo obhájce titulu z Kanady, poražený tým ve vyřazovacím systému končí. Semifinále je v Málaze na programu v pátek.