Macháč o ranním alarmu, zodpovědnosti i zvýšeném tepu: Nic nebezpečného

Díky výhře nad 56. hráčem světového žebříčku si přibarvil reprezentační bilanci už na sedm výher a jedinou porážku.

„Je to i tím, že nehraju tolik turnajů, které mohou lidi sledovat. A když je Davis Cup, tak všichni známí a lidi, kteří nám přejí, sednou k televizi a fandí mi. Je to vůči nim zodpovědnost, chci předvést to nejlepší. Jsem rád, že na kurtu vždy nechám úplně všechno,“ líčil ve středu českým novinářům v Málaze.

Vzápětí s úsměvem popisoval, že ráno zažil nečekaný budíček, když se hotelem rozezněl alarm. „Naštěstí to bylo v půl deváté, ne v pět šest. Šli jsme ven a koukali, co se děje. Naštěstí se nestalo nic dramatického.“

Napínavý byl naopak závěr vašeho střetnutí, jaké emoce ve vás jiskřily po mečbolu?

Byly hodně silné, speciálně vzhledem k tomu, jak se vyvíjel konec zápasu. Spadlo to ze mě, že už je fakt konec. Zápas byl psychicky i fyzicky dost náročný.

I proto jste po vítězství padl na kolena?

Podle mě jsem si na kurt lehl jen jednou za posledních pět let, a to když jsem nedávno vyhrál druhý challenger za sebou a posunul se na 80. místo světového žebříčku. To byla taková rankingová hrana a měl jsem za sebou náročných čtrnáct dní, kdy jsem musel držet hlavu, i když jsem byl unavený a hrál těžké zápasy. Tehdy to byla taková úleva, stejná přišla i teď. Měl jsem toho plné kecky.

Jak zápas s Thompsonem hodnotíte?

Malinko jsme tušili, že bude na dvojce on, je přeci jen trochu zkušenější než ostatní a porazil mě letos v Miami. Ale tohle je Davis Cup, takže člověk maká. Jsem rád, že jsem na kurtu nechal úplně všechno a podařilo se mi vyhrát.

Vybral jste si po losu příjem cíleně? V úvodním gamu duelu jste soupeře hned brejknul.

Nad tím jsem úplně nepřemýšlel, každopádně jsem rád, že jsem returnu hned využil. Byl to klíčový game setu, pak jsem si dobře podržel servis.

Davis Cup 2023 příloha iDNES.cz

Následně jste si vyžádal krátkou pauzu a ošetření, po zápase jste říkal, že jste měl zvýšený tep.

Ano, trochu se mi zvýšil, už se mi to párkrát stalo. Většinou buď po nemoci, nebo když jsem toho měl moc. Někdy při servisu špatně dopadnu a tep mi vyletí, ale cítím se dobře, není to nic nebezpečného.

Utkání Davis Cupu jste zatím zahajoval pětkrát, vždycky jste zvítězil. Sedí vám role začínajícího hráče?

Je to krásná bilance, Davis Cup mám moc rád. Většinou takhle využiju moment na kurtu a přinesu týmu bod, cením si, že se mi daří.

V Málaze vás podporovali i čeští fanoušci, cítil jste jejich přízeň?

Diváky máme úplně skvělé. Jsem moc rád, že nás sem přijeli podpořit.