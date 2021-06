Zdolal Federera i Thiema. Prostějovskou hlavní hvězdou má být Andújar

Na turnaji kategorie challenger s dotací sto tisíc dolarů se představí i česká špička v čele v jedničkou Jiřím Veselým. Už 28. ročník Moneta Czech Open se bude konat od 14. do 19. června.

Mezi přihlášenými jsou čtyři hráči z první světové stovky, téměř všichni nejlepší domácí tenisté a kompletní slovenská elita. Šanci dostanou také největší domácí naděje, pro které mají pořadatelé volné karty.

„Udrželi jsme kategorii turnaje, což je v dnešní době úspěch. Tomu odpovídá také startovní pole. Podle přihlášených hráčů čekám vyrovnané zápasy i překvapivé výsledky. Pochopitelně bych si přála, aby se alespoň do finále dostal český tenista,“ říká ředitelka turnaje Petra Černošková.

Největším favoritem bude Andujar, který byl loni ve finále a v roce 2019 celý turnaj ovládl. V posledních týdnech má antukový specialista skvělou formu a v krátkém sledu dokázal porazit Rogera Federera a Dominica Thiema.

„Máme spolu korektní vztah, turnaj se mu líbí a rád se vrací. Navíc z loňska obhajuje hodně bodů, takže přijede s cílem minimálně obhájit poslední výsledek,“ potvrzuje start zkušeného pětatřicetiletého tenistky Černošková.

Do okruhu favoritů bude patřit také nejlepší domácí tenista Jiří Veselý, trojnásobný vítěz turnaje, momentálně 71. hráč žebříčku ATP. „Mám velkou motivaci zde uspět, je to můj domácí turnaj, řekl Veselý na tiskové konferenci v Prostějově. Domácí challenger vyhrál už třikrát, podobně jako Radek Štěpánek a Jan Hájek, kteří už ale kariéru ukončili.

Veselý však ještě odjel na turnaj do Stuttgartu, kde se hraje na jeho oblíbené trávě. „Návrat na antuku nebude snadný, ale musím chytit každou šanci,“ podotkl hráč, který na Roland Garros vypadl v prvním kole hladce s Rusem Karenem Chačanovem.

Turnaj bude i s diváky v hledišti

V Prostějově se představí i kvalitní antukáři Ital Gianluca Mager nebo Federico Coria z Argentiny, kteří patří do první světové stovky. „Konkurence se u nás sejde opravdu kvalitní. Uvidíme, jak si s ní poradí domácí hráči. Ovšem třeba Jiří Lehečka před rokem ukázal, že se dá prorazit,“ připomenula semifinálovou účast prostějovského tenisty turnajová ředitelka.

Prostějovský turnaj bude však přehlídkou především nejlepších hráčů z Česka a Slovenska. Kromě Veselého je v hlavním pavouku z českých tenistů ještě Zdeněk Kolář (231. v žebříčku ATP), mezi prvními čekateli na přímý postup do hlavního pavouka jsou i Vít Kopřiva (260. v ATP) a Jiří Lehečka (288). Slovenskou enklávu zastoupí na Hané Jozef Kovalík (127.), Martin Kližan (176.), Filip Horanský (186.) a Lukáš Klein (254.)

Turnaj odstartuje 13. června kvalifikace. Úvodní zápasy 1. kola se hrají o den později. Finále je na programu 16. června. Díky platným nařízením budou mít diváci možnost sledovat zápasy v ochozech, vstup je volný. „Kapacita areálu je sedm stovek diváků. Fanoušci budou muset mít roušku nebo respirátor. A samozřejmě budeme měřit teplotu a patrně i vyžadovat test nebo očkování tak, jak je to běžné. Za podporu diváků budeme určitě rádi my a to samé pochopitelně platí i o hráčích,“ zve tenisové příznivce Černošková.