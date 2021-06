Dostihl mě covid, chci se odrazit doma, plánuje Veselý před Prostějovem

Kvůli posunutému ročníku prostějovské klání zasahuje do travnaté části sezony. Neuvažoval jste o tom, že ve stejném termínu dáte přednost turnaji v Nottinghamu?

Na trávě se mi obvykle daří, navíc se na tomto povrchu hraje jen několik týdnů v roce. Přesto jsem si vůbec nedokázal představit, že bych domácí turnaj vynechal. Je to tak trochu moje srdcovka.

Takže budete v červnu přeskakovat z povrchu na povrch?

Jo, bude to docela divočina. Jedu do Stuttgartu na trávu, pak mě týden na antuce a návrat do přípravy před Wimbledonem. Bude to naprosto nová zkušenost, sám jsem zvědavý, jak do dopadne.

Nevadí vám, že v domácím prostředí jste pod větším tlakem?

To k tomu patří. Prostějov je můj druhý domov, v ochozech jsou známí a kamarádi. Ten tlak tady opravdu je, už třikrát jsem se s tím ale vyrovnal. Je to výzva. Navíc je to prakticky jediná možnost, jak se během sezony představit před českými fanoušky.

Sezona vám zatím příliš nevychází. V čem je největší problém?

Po slušném začátku v Austrálii mě dostihl covid. Nemoc mi vzala prakticky všechny síly, kondice byla pryč. Chvíli jsem to zkoušel, ale výsledky nepřišly. Po poradě s týmem přišlo rozhodnutí, že si dám pauzu, abych zlepšil fyzičku. Pak tady byl ještě jeden problém.

Povídejte...

Patřím mezi tenisty, kteří potřebují hrát hodně zápasů, cestovat z turnaje na turnaj. Tak se dostávám do herní pohody. A to v první části sezony možné nebylo. Turnajů bylo méně, o to bylo menší i mé sebevědomí, které hráč potřebuje.

Podle programu ATP se zdá, že turnaje budou přibývat. Chystáte se ještě sezonu otočit?

Mám to v plánu. V podobné situaci už byl několikrát a několikrát se podařilo sezonu ve druhé polovině zachránit. Věřím, že je to možné, bylo by pěkné, kdybych se odrazil právě v Prostějově.