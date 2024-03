Tenisový svaz zřejmě nemá peníze na vrácení dotace. Ztratil i Chrenkovu podporu

„Je logické, že společnost Agel v reakci na aktuální dění pozastavila své generální partnerství a sleduje, jakým směrem se bude český tenis vyvíjet. Dojde-li k pozitivním změnám, bude ráda v podpoře českého tenisu pokračovat,“ řekl Chrenkův mediální zástupce Karel Tejkal Radiožurnálu.

Možnost, že by Chrenek pomohl tenisovému svazu s vrácením téměř 30 milionů Národní sportovní agentuře, Tejkal odmítl. „Spekulace a informace o tom, že by on osobně, případně některá z jeho firem, měli uhradit Národní sportovní agentuře závazek Českého tenisového svazu, Tomáše Chrenka rozesmály,“ prohlásil.

Nejmenovaný člen vedení ČTS řekl Radiožurnálu, že svaz momentálně disponuje částkou 2,7 milionu korun. Pokud peníze nevrátí, obrátí se Národní sportovní agentura na finanční úřad, aby je po tenisovém svazu vymáhal.

Magnát Tomáš Chrenek.

Policie viní z podvodů se státními dotacemi v tenisovém svazu pět lidí v čele s jeho prezidentem Ivem Kaderkou. Ve vazbě je i člen dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl. Oběma hrozí až desetileté vězení, trestnou činnost popírají. Na svobodě jsou stíháni tajemník svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší elitní deblista Daniel Vacek, který trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Současnou situací a případným odvoláním Kaderky se bude zabývat mimořádná valná hromada svazu 7. června.