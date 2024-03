Kaderka ve vazbě, obviněný je i kouč Macháče. Jak kauza ovlivní český tenis?

Svaz na páteční dopoledne svolal tiskový brífink, podle informací iDNES.cz na něm bude prezentovat své další fungování, hlavně s ohledem na udržení státní podpory.

Mluvčí Národní sportovní agentury Eliška Machová ve čtvrtek pro iDNES.cz potvrdila, že NSA dotace pro svaz zastavit neplánuje, protože jsou určené pro celý sport, ne na konkrétní osoby.

Státní prostředky jsou důležité především pro pořádání turnajů, první letošní profesionální podnik v Česku je na programu už od 9. března v Říčanech, další následují na přelomu dubna a května.

Jelikož Flégl měl z pověření Kaderky pořádání těchto akcí v minulých letech na starosti, organizoval i letošní Davis Cup ve Vendryni u Třince, svaz teď musí řešit, jak jejich uspořádání zabezpečí. Každoročně se na ně sjíždějí tenisté z celého světa a vzhledem k volným kartám jsou důležité pro mladé české naděje.

Jak vyplývá z obvinění, které má redakce iDNES.cz k dispozici, Fléglův spolek Orel jednota Praha – Balkán na tyto turnaje z pověření Kaderky vybíral dodavatele, od nichž poté dostával faktury za „stravování“, „doktorské zabezpečení“ či „nájem sportoviště“. Jedná se tedy o nezbytné věci pro konání akce.

Právě při jejich zajišťování podle policie vznikaly dotační podvody, pět obviněných firem si za služby mělo vyúčtovávat vyšší částky, nebo si je dokonce celé vymýšlet.

V této souvislosti se kauza dotýká i okolí jednoho předního českého tenisty: mezi obviněnými z dotačního podvodu je taktéž Daniel Vacek, trenér tuzemské mužské dvojky a 65. hráče světového žebříčku Tomáše Macháče. Ten se naposledy představil v pondělí v Dubaji, v příštím týdnu je přihlášen na zámořský podnik v Indian Wells. S koučem po turnajích běžně cestoval.

Manželce Vacka patří jedna z obviněných firem Sofos, přičemž fakticky za společnost vystupoval on sám. Policie praktiky popisuje následovně:

„Vojtěch Flégl se dohodl s Danielem Vackem, osobou fakticky jednající za společnost Sofos, s. r. o. (...), že bude předstírat dodání služeb s předmětem plnění spočívajícím v organizaci a zajištění tenisových turnajů spolku Orel Balkán, načež Daniel Vacek na základě pokynů Vojtěcha Flégla vystavil nebo nechal vystavit faktury, kterými navenek potvrzoval reálnost plnění.“

Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka (vlevo) a bývalý tenista a současný trenér Daniel Vacek na vyhlášení ankety Zlatý kanár 2022

V další části spisu vyšetřovatelé uvádějí, že Vacek si od společnosti Sofos nechal fakturovat i „zajištění ekonomických a organizačních služeb českému reprezentantovi Tomáši Macháčovi“.

„Dle policejního orgánu je zcela nelogické, aby společnost Sofos s. r. o. zastoupená jednatelkou společnosti Klárou Vackovou platila Danielu Vackovi za trénování uvedeného tenisty, jelikož nebyla dohledána žádná smlouva mezi touto společností a Tomášem Macháčem.“

Vacka policie stíhá na svobodě, hrozí mu dva roky až osm let vězení.

Další obviněné firmy jsou spojené s Fléglem nebo jeho příbuzným. Jen za rok 2021 svaz spolku Orel jednota Praha – Balkán poslal přes 40 milionů korun z dotací, machinace policie dokládá tím, že Kaderka Fléglovi s předstihem poskytoval důležité interní informace, aby mohl být jediným uchazečem v souladu s podmínkami tendru.

Kaderka i Flégl mohou za dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky skončit ve vězení až na deset let, ve čtvrtek před Obvodním soudem pro Prahu 7 obvinění odmítli.

Kaderka svazu šéfuje už 26 let, za dlouhé roky si vybudoval téměř neotřesitelnou pozici. I aktuální stanovy svazu říkají, že prezidentem se může stát „každý člen ČTS starší 21 let, který působil alespoň 5 let ve funkci prezidenta ČTS, jako člen výkonného výboru, rady nebo ve funkci předsedy, místopředsedy nebo jako člen výkonného výboru pobočného spolku ČTS“.

Nikdo zvenčí tedy do nejvyšších svazových pater nepronikne. Nicméně po uvalení vazby na Kaderku se dají očekávat změny.