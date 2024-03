Praktiky na svazu? Jsme šokovaní, říká Stočes. Chce zabránit apokalypse

Jelikož kauza s údajnými dotačními podvody naplno vypukla v úterý a Kaderka a člen dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl skončili ve vazbě ve čtvrtek, výkonný výbor musel náhradní vedení sehnat rychle.

A byť je Stočes spjatý s dosavadním režimem, zároveň platí za respektovanou osobu s vazbami zejména na hráče a kouče. „Nikdo netušil, co se dělo, všichni jsou šokovaní,“ poznamenal na pátečním tiskovém brífinku k obviněním Kaderky, Flégla a dalších tří fyzických a pěti právnických osob.

Vzhledem k tomu, že dosud působil jako sportovní ředitel a provází ho renomé uznávaného trenéra, za sezonu 2017 dokonce získal ocenění ATP pro nejlepšího deblového kouče roku, v nové roli má za úkol hlavně zabezpečit, aby dění na tuzemských kurtech pokračovalo. „Celoživotně tenis miluju, v tuto chvíli to dělám pro to, aby fungoval dál a nezastavil se,“ vysvětil.

První výrazný úkol ho čeká hned v nejbližších dnech. Už 10. března totiž začíná hlavní soutěž ženského turnaje kategorie ITF v Říčanech, tedy první mezinárodní akce, která se letos v Česku uskuteční.

„Sejdeme se s majitelem, musí u toho být právní zástupci a Národní sportovní agentura musí říct, co máme udělat,“ líčí Stočes, že podnik chce financovat transparentně.

Právě kvůli dřívějšímu organizování turnajů ITF totiž policie obviněné vyšetřuje. Dosud je pořádal Flégl a část dotací končila u firem s ním spojených, které si za služby fakturovaly vyšší částky nebo si je zcela vymýšlely.

„Turnaj teď budou muset pořádat zaměstnanci svazu, plus externí lidi z Říčan, aby bylo vše korektní,“ podotýká Stočes. „Tohle je zásadní vzkaz do hnutí, oddílů, trenérům a hráčům, že tenis dál funguje.“

Výkonný výbor Českého tenisového svazu pověřil krizovým řízením svazu jeho dosavadního sportovního ředitele Jana Stočese (vpravo).

K uskutečnění nejen mezinárodních klání potřebuje svaz dotace, Stočes se proto brzy plánuje potkat se šéfem NSA Ondřejem Šebkem. „NSA řekla, že svaz může normálně fungovat dál, a s advokáty se postaráme o to, aby bylo po právní stránce všechno na tisíc procent v pořádku.“

Podle Stočese je klíčové, že samotný svaz není mezi obviněnými subjekty. Naznačil, že pokud by se tok peněz zastavil, českému tenisu by hrozily fatální potíže. „Následovalo by propouštění trenérů, odříkaly by se reprezentační výjezdy,“ vyjmenovává.

„Museli bychom rušit turnaje ITF, nejen dospělé, ale i juniorské. Zastavení financování by byla absolutní apokalypsa. A navíc, když jednou turnaje ITF nebo Tennis Europe ztratíte, tak není nikde psáno, že je do Česka dostanete zpátky. Bylo by to prostě absolutní domino špatných věcí, které nesmíme dopustit.“

Mezinárodních seniorských turnajů se má letos v tuzemsku uskutečnit zhruba dvanáct až patnáct a jsou důležité pro rozvoj talentů. „Jsou jedním ze stavebních kamenů úspěchů českého tenisu,“ popisuje Stočes. „Trenéři vědí, kam se jejich svěřenci dostanou, mohou se na turnaje připravovat.“

Kromě dotací jsou pro svaz nezbytné i finance od soukromých sponzorů, které chce Stočes rovněž kontaktovat. Od generálního partnera, společnosti AGEL, zatím dostal ujištění, že podpora trvá.

Krizový ředitel má tedy před sebou náročné úkoly. Svou roli však vnímá jako dočasnou: „Nemám absolutně žádné plány, že bych měl něco vést. Budu to dělat, dokud bude potřeba. Beru si k sobě advokátní kancelář, která bude vše hlídat, protože jsem sporťák, ne klasický funkcionář.“

Budoucnost Kaderky v čele svazu nechtěl komentovat, řekl, že půjde o záležitost pro výkonný výbor. Zaměřuje se na sportovní fungování svazu, jež zatím vypadá slibně. Ale pověst českého tenisu doma i v zahraničí utrpěla povážlivý otřes.