Když na konci února přiváděli Iva Kaderku v poutech k soudu, který jej poslal do vazby v případu dotačních podvodů, bralo se to všeobecně jako symbolický konec jeho šestadvacetileté vlády nad tuzemským tenisem. Jenže to nemusí být tak úplně jisté. Podle zdroje MF DNES obeznámeného s děním ve sportovním prostředí, který s Kaderkou absolvoval řadu jednání, nebude chtít stále ještě úřadující prezident opustit scénu. Ostatně naznačuje to i fakt, že zatím zůstává ve funkci.