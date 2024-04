Šéf NSA o dotacích pro tenis i Kaderkovi: Nepředpokládám, že by pokračoval

„Situaci vnímáme jako pochybení jednotlivců,“ podotkl na pondělní tiskové konferenci předseda NSA Ondřej Šebek v narážce na obvinění prezidenta svazu Iva Kaderky a dalších fyzických a právnických osob z dotačního podvodu.

„Tenisové hnutí má takovou tradici a takové zapojení nejen vrcholových sportovců, že určitě není v zájmu Národní sportovní agentury, abychom tento sport poškozovali. Ale s vědomím toho, co se děje, musí být naše postupy naprosto standardní a princip opatrnosti spíš ještě znásobíme.“

Takže se snažíte poměry v českém tenise narovnat?

Tenisový svaz je spolek, který má nějakou strukturu, a to, kdo ho vede a jaké má stanovy, je odpovědnost tenisového hnutí. My jsme nastavili podmínky, za kterých si dovedeme představit, že finanční podpora bude pokračovat.

Jaké to třeba jsou?

Například demokratické řízení spolku nebo předložení koncepcí. Jsou to tak zásadní materiály, že současné vedení s vědomím toho, že bude nová valná hromada, nechce tyto dokumenty validovat, což chápeme. Finanční podpora s velkou pravděpodobností pokračovat bude, ale zároveň je potřeba splnit tyto kroky, což se určitě nestane dřív než před konáním červnové valné hromady.

Zmínil jste, že pro tenis je obvyklá roční částka 140 milionů. Máte důvod ji krátit?

Ne. Pokud nám budou předloženy dokumenty, jak mají být, tak vzhledem k úspěšnosti tenisu, počtu členské základny a klubů nepředpokládám, že by nějaký problém byl. Ale proces budou standardně hodnotit naši úředníci. Speciálně pro prioritizované sporty jsou nějaké garance, o kolik částka může být třeba menší oproti minulému roku, ale není důvod, aby podpora pro tenis nebyla realizována.

Bude pro vás při dalším jednání s tenisovým svazem důležité i jeho personální obsazení?

Určitě nechceme zasahovat do agendy spolku. Pro nás je hlavní, aby volby proběhly na základě aktualizovaných stanov, ve kterých nejsou principy omezující demokratickou volbu. Teď probíhají zasedání regionálních svazů, až pak vzejde zvolené vedení, které pro nás bude partnerem. NSA nemá ambici říkat, že to má být ten nebo onen člověk.

Dovedete si představit, že by Ivo Kaderka zůstal ve funkci?

To je odpovědnost hnutí, ale myslím, že vzhledem k tomu, co všichni v tenise zažívají, nepředpokládám, že by pan Kaderka pokračoval.

Svaz nemá peníze na vrácení 29,7 milionu korun z dotací za rok 2021, předáte věc finančnímu úřadu?

Ano. Finanční úřad má na rozdíl od nás určité nástroje, jako jsou vymahatelnost nebo splátkový kalendář. Nechci nic predikovat, může se stát, že zahájí celou kontrolu znovu. Pro svaz je asi nejlepší variantou dlouhodobý splátkový kalendář, který by jejich cash flow umožnilo naplňovat, aby se nedostali do pozice dlužníka.

Napadá vás, kde by svaz mohl chybějící miliony sehnat?

Zrovna tenisový svaz má mnoho možností zdrojů mimo dotace NSA. Nedokážu si představit, že pro takhle velký svaz jsou to tak nereálné peníze.

Bojíte se, jak dopadnou kontroly roků 2022 a 2023?

Nechtějte ode mě, abych něco predikoval. Žádné náznaky zatím nemáme, kontroly proběhnou standardně. Kontrola roku 2021 probíhala rok, takže nelze predikovat, že bude otázka jednotek měsíců, kdy další kontroly proběhnou. Není to tak, že by naši lidé všeho nechali a dělali jen toto.

Zároveň jste schválili dotace pro letošní významné tenisové akce, uskuteční se tak mužské turnaje kategorie challenger v Praze na Štvanici, v Ostravě i Prostějově, stejně jako ženský turnaj WTA Prague Open.

Je to důležité pro kontinuitu. Ač jsou podezření na trestné činy velmi závažná a jakákoli tolerance k porušování správy nakládání s finančními prostředky je za nás naprosto nulová, tak pořádání turnajů v České republice má velkou tradici a je to i jedna z cest k úspěchům českého tenisu. Jsem rád, že se potvrzuje standardizovaný přístup NSA, že žadatelé nejsou ostrakizováni tím, že provozují tenis.