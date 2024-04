Zrušený turnaj na Štvanici bude. Trenéry nepropouštíme, fungujeme, líčí Šavrda

V Praze na Štvanici se tak od 6. do 12. května utkají tenisté při challengeru i tenistky v rámci akce ITF W75. Zůstává rovněž challenger v Ostravě od 22. dubna, kvůli ochromení tenisového svazu, jehož prezident Ivo Kaderka je ve vazbě, tak neproběhne jen challenger na pražské Spartě.

„Náš turnaj byl pár dní taky zrušený, protože jsme od ATP měli termín, do kterého je třeba konání potvrdit, ale v té chvíli jsme od Národní sportovní agentury neměli informace, jak dopadne naše žádost o podporu, kterou podáváme každý rok,“ vysvětluje Šavrda.

„Věděl jsem, že o nás budou brzy jednat, ale vzhledem k tomu, jaká situace nastala na Českém tenisovém svazu, kdy mi bylo řečeno, že není možné počítat s jeho podporou, tak jsem nemohl takové riziko na náš klub vzít. Kdyby totiž Národní sportovní agentura rozhodla, že nám finance nedá, měli bychom obrovský problém.“

Kurty v areálu tenisového klubu I. ČLTK

Nakonec ale peníze od NSA dostanete.

Ano, a když jsem se dozvěděl částku, tak jsem věděl, že i s pomocí vlastních prostředků bychom zvládli turnaj uspořádat. Takže jsem okamžitě kontaktoval ATP a ptal se, jestli není možné vzít naše zrušení zpět. Oni řekli, že musí prověřit, jestli už nedošlo k definitivnímu odhlášení hráčů a odřeknutí některých služeb, jako jsou třeba živé přenosy.

Co následovalo?

Pak mi dali na vědomí, že pokud zajistíme, že kvalita turnaje bude stejná jako v předchozích letech, kdy jsme měli vysoké hodnocení, a že ještě v ten stejný den odešleme 75 tisíc euro na prize money, tak nás do termínové listiny vrátí. A obě podmínky jsme splnili.

A nepropadnou vám zálohy, že ano?

Už v lednu jsme platili takzvaný tournament fee, což je zhruba sto tisíc korun, abychom vůbec byli v kalendáři. Když jsem challenger rušil, tak jsem žádal o vrácení této položky nebo převedení do příštího roku, ale řekli mi, že to nejde. Teď už je vše v pořádku.

Na loňském challengeru na Štvanici hráli čtvrtfinále dva Češi: Dalibor Svrčina (vlevo) a Zdeněk Kolář.

Prozradíte, jaký je rozpočet turnaje na Štvanici?

Jde o soukromou záležitost, ale dvojturnaj mužů a žen je hodně drahý. Podílí se na něm jednak dotace od NSA, dříve i tenisového svazu, partneři klubu i naše finanční rezervy.

Co pro vás znamená, že podnik nakonec proběhne?

Jsem strašně rád, protože původní zrušení pro nás byla depresivní záležitost. Letos se koná už 24. ročník, takže máme tradici, a pro české hráče je důležité, když hrají doma. Nejenom pro ty ze Štvanice.

Už víte, kdo se akce zúčastní?

Ještě ne. Uzávěrka přihlášek pro mužskou část je v pondělí, myslím, že ženská má ještě o týden navíc. Záleží na hráčích, kam se rozhodnou vyrazit, důležité je, že náš turnaj má dlouholetou tradici a hodnocení ze strany ATP měl vždycky nejvyšší, díky čemuž tenisté vědí, že je dobře zabezpečený. Jsme ve středu Evropy, takže předpoklad pro kvalitní startovní pole máme.

Kurty v areálu tenisového klubu I. ČLTK

Jak se situace kolem tenisového svazu projevuje na každodenním provozu I. ČLTK?

Nepřijali jsme žádné omezující opatření. Zprovoznili jsme všechny kurty, zatím pracují i všichni trenéři. Momentálně saháme do svých rezerv, protože všichni zaměstnanci a další výdaje spojené s provozem klubu musí fungovat dál. Buď bychom museli začít propouštět trenéry, nebo omezit fungování, což nechceme. V červnu se koná valná hromada, rozhodli jsme se, že než bude jasné, co bude s českým tenisem dál a jak se ke svazu postaví stát z hlediska dotací, budeme klub v plném rozsahu podporovat ze svých zdrojů.

Vydržíte až do června?

Takhle to máme spočítané. Bylo by smutné, kdyby to dopadlo špatně, ale takové je riziko podnikání.

Co jakožto šéf jednoho z nejvýznamnějších českých klubů soudíte o obvinění prezidenta Kaderky i dalších lidí z vedení svazu?

Pro tenis jako takový je to špatná zpráva, ale zároveň si myslím, že se děla celá řada věcí, které jsme všichni brali s povděkem. Od začátku covidové doby se na území České republiky organizovalo hodně turnajů, za což jsme byli rádi, protože nabízejí příležitost mnoha českým hráčům. A právě z těchto let pocházejí jména jako Lehečka, Macháč, Menšík, Krejčíková a další, oni ty turnaje hráli a sbírali na nich jedny ze svých prvních bodů. Tohle je určitě pozitivní.

Na druhou stranu právě při těchto akcích podle policie probíhaly dotační machinace.

Z jakých kapitol šly dotace, jsme nikdy neposuzovali, a jak se pak dál účtovalo, pro nás v tu chvíli nebylo relevantní. Nejsem schopný to posoudit, ale myšlenku uspořádat v Česku více turnajů jsme všichni vítali.

Jak by měl svaz podle vás postupovat dál?

Vím jen to, že na 7. června je svolaná valná hromada, která bude řešit především změnu stanov. A teprve na základě toho, jakým způsobem odpovědní lidi navrhnou jejich podobu, se pak můžeme bavit, jakým způsobem by docházelo k nějakým úpravám a obměnám. Samozřejmě záleží na stanovisku prezidenta, protože všichni vědí, že existuje presumpce neviny a že není možné v téhle chvíli učinit finální rozhodnutí.

Loni na podzim jste prezentoval, že vás trápí budoucí plány na rozvoj ostrova Štvanice, které nepočítají s několika vašimi kurty. Jak se situace vyvíjí?

Z hlediska zachování zadních kurtů jsem zatím ze všech stran informovaný, že v horizontu desítek let žádné ohrožení není. A co se týče možnosti dopravy a parkování na ostrově, tak tam jsou připravované změny, které jsou pro nás hodně nepříznivé a snažíme se o nich vyjednávat. Ale současné vedení Prahy, jak velké, tak Prahy 7, není moc nakloněné nám vyhovět.

O co přesně jde?

O průjezdnost k našemu areálu, kde chtějí zavést závoru nebo zajíždějící sloupek, a taky placené parkování, což je složitá záležitost. Někteří lidé jsou tady dennodenně a neumím si představit, že by byl někdo schopný ráno přijet, vzít si parkovací lístek na deset hodin a večer zaplatit třeba šest stovek. A takhle každý den. Kdybychom si chtěli otevřít nějaké podnikání a vydělávat, tak dobře, ale my jsme sportovní spolek, nezisková organizace, takže tímhle bohužel trpíme.