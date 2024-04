Turnaje v Česku se ruší. Jak Kaderkova kauza způsobuje nejistotu a škodí tenisu

Zmíněný podnik na Spartě, který měl začít už 29. dubna, se v této sezoně neuskuteční, odpadávají i další. „Jde o logickou reakci na situaci, v jaké se nyní nachází Český tenisový svaz, když neexistuje jakákoli záruka spolupráce a podpory,“ uvedl pro iDNES.cz Miroslav Malý, ředitel TK Sparta Praha.

„Organizovat v takové nejistotě dva velké tenisové turnaje nedávalo smysl. Aktuálně soustředíme prostředky a energii na udržení chodu Národního tenisového centra a na prázdninový ženský turnaj Livesport Prague Open, který se na sto procent uskuteční.“

Ze stejných důvodů neproběhne ani challenger na Štvanici, plánovaný od 6. května. Tenisový svaz na jejich uspořádání nemá prostředky, neboť po dotačním skandálu kolem prezidenta Iva Kaderky funguje v krizovém režimu.

Mimo jiné musí vrátit Národní sportovní agentuře bezmála třicet milionů korun za nesprávné nakládání se státními prostředky za rok 2021.

Kauza tak začíná bezprostředně poškozovat samotný sport. A právě pořádání domácích turnajů je jedním z mála způsobů, jak může svaz přímo popostrčit kariéry předních českých hráčů a hráček, kteří si jinak platí kouče či náklady sami a často trénují i v cizině.

Když se teprve rozvíjejí a jsou – podobně jako loni Menšík – ve věku kolem sedmnácti let, může jim svaz udělit volné karty, kterými disponuje coby pořadatel. Tenistům tak může pomoct dostat se na turnaj, na nějž jinak nemají potřebné žebříčkové umístění.

Takto se Jakub Menšík radoval na loňském challengeru v Ostravě.

Loňská pouť Menšíka je ideálním příkladem, sám Kaderka se o podnicích v Česku zmínil loni v říjnu, když se ohrazoval proti článkům v médiích, jež líčily dotační machinace (tehdy ještě nebyl obviněn).

Takto reagoval na podivování se nad tím, proč značná část dotací končí u Vojtěcha Flégla, člena dozorčí rady svazu: „Je předseda představenstva licencovaného organizačního partnera svazu pro pořádání turnajů ITF, Futures a challengerů v Česku. Od roku 2014 pro nás udělal asi 160 turnajů, na kterých vyrostli ty Muchové, Vondroušové, Lehečkové a všichni ostatní. Za minimální náklady nám na nich vyrůstají generace nových šampionů. Toto jsou ty turnaje, na které měl pan Flégl ukrást 40 milionů.“

Pohled na areál tenisového klubu TK Sparta Praha

Flégl je momentálně společně s Kaderkou ve vazbě, právě při pořádání těchto akcí podle policie docházelo k podvodům, když si firmy spojené s Fléglem účtovaly nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby jako stravování či dopravu.

Z letošních mezinárodních klání zatím v Česku proběhl pouze březnový turnaj ITF W75 v Říčanech, pro ženy jsou plánované ještě tři.

Tři mužské akce ITF M25, které se měly na přelomu května a června konat v Praze, Mostě a Jablonci nad Nisou, nebudou.

Challengery byly v tuzemsku v plánu čtyři. Dva v Praze už pořadatelé odvolali, o osudu ostravského od 22. dubna a prostějovského od 3. června, který je nejprestižnějším mužským turnajem v Česku, se teprve rozhodne.

„Odpovědní pracovníci svazu nyní komunikují s pořadateli dalších plánovaných turnajů, informují je o mimořádně složité situaci a snaží se hledat taková řešení, aby bylo dále rušeno co nejméně nadcházejících akcí,“ přiblížil pro iDNES.cz dočasný šéf svazu Jan Stočes. „Naší absolutní prioritou je zachování dětských a juniorských turnajů v letní sezoně.“

Pod svaz spadá i reprezentace, pokud by tedy Češky nedostaly v letošním ročníku BJK Cupu divokou kartu rovnou do finále a musely hrát příští týden kvalifikaci, znamenalo by to další značné náklady.

A tak se zdá, že český tenis nejspíš čekají krušné časy.