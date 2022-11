Z čísla 74 vládkyní mistryň. Jak mašina na esa z Francie způsobila šok

Přestože se ještě v květnu krčila na 79. příčce pořadí a těsně před vrcholem sezony se rozhádala s trenérem, v texaském Fort Worthu senzačně ukořistila titul.

„Cítím se neuvěřitelně šťastná a pyšná na všechnu práci, kterou jsme během roku odvedli,“ jásala po finálové výhře nad Běloruskou Sabalenkovou 7:6, 6:4.

Zmínkou o dřině naráží na složité období, jímž prošla nejen letos, ale hlavně v posledních třech letech.

Když v září 2018, těsně před 25. narozeninami, na chvíli vystoupala na čtvrté místo žebříčku a poprvé se kvalifikovala na Turnaj mistryň, slibovala si zářnou budoucnost. Jenže i vinou zranění se postupně propadala a většinu dalších sezon strávila daleko za první padesátkou. Do roku 2022 vstupovala jako 74. tenistka žebříčku.

„Poslední roky byly hodně náročné, protože jako sportovec chcete být zdravý a vítězit. Jenže když nezískáváte odměnu v podobě výher, je těžké vracet se do tréninku,“ vyznávala se letos v srpnu, kdy triumfovala na obří akci v Cincinnati.

Přiznala, že pochybovala i o dráze profesionálky, která upozaďuje například čas strávený s přáteli.

„Pomohli mi až správní lidé kolem mě, hlavně kamarádi, rodina a tým,“ prozradila. Za vyvedení z tápání nejvíc děkovala kouči Bertrandu Perretovi, s nímž začala spolupracovat na konci loňského roku.

Pod jeho vedením se vrátila k místy až bezhlavě agresivnímu stylu, se kterým slavila úspěch při svém průlomu v sezonách 2017 a 2018, jenže později od něj kvůli pochybám i nátlaku okolí upustila.

Univers Tennis @UniversTennis OFFICIEL ! Collaboration terminée entre Bertrand Perret et Caroline Garcia. ❌️



Arrivé fin 2021, le coach a grandement participé à la renaissance de la Française, passée de la 75e à la 6e place mondiale en quelques mois avec 3 titres dont 1 WTA 1000.



(@lequipe)

„Snažím se do výměn jít naplno, tenis si takhle určitě víc užívám. Ráda trefuju vítězné míče, chodím na síť... A funguje to, což dodává mně i týmu víc sebevědomí.“

Svou útočnou náturu demonstrovala taktéž v pondělním finále proti Sabalenkové, kterou uzemnila jedenácti esy. Ve statistice nechytatelných servisů dokonce dominuje letošní sezoně, nasázela jich celkem 411, přesně třikrát víc než světová jednička Šwiateková.

Nicméně řádění Francouzky ve Fort Worthu, kde z pěti duelů nestačila právě jen na Šwiatekovou, už neřídil trenér Perret, strůjce jejího obdivuhodného povstání v letošní sezoně.

Kouč a svěřenkyně úspěšnou spolupráci rozvázali těsně před začátkem Turnaje mistryň.

„V posledních týdnech jsme měli problémy, které narušily atmosféru natolik, že jsem se rozhodl skončit. Svou práci dělám pro zábavu, ale té bylo čím dál méně,“ prozradil Perret pro L’Equipe.

S nečekanou komplikací si však Garciaová v Texasu poradila.

Excelovala zejména ve finále proti Sabalenkové, která po porážce jen bezmocně prohodila: „Měla jsem jen chvilkové výpadky v tiebreaku prvního setu a v prvním gamu druhého. To je vše. Dělala jsem, co jsem mohla, ale ona hrála prostě neuvěřitelně.“

„Jo, bylo to šílené finále,“ přitakala Garciaová. „Hodně es a málo výměn, ale takhle zkrátka hrajeme. Jsem šťastná, že se mi podařilo zůstat klidná za každé situace.“

Emoce uvolnila až po proměněném mečbolu. Svalila se na zem a obličej skryla do dlaní. Jistě si v hlavě promítala strasti z minulých let, které přebila úchvatnými výsledky od letošního června, kdy vyhrála tři podniky a postoupila do semifinále US Open.

To nejlepší si však nechala až na Turnaj mistryň.

Díky titulu se v závěrečném žebříčku za rok 2022 po čtyřech letech vrátila na čtvrtou pozici.

Další cíl? Setrvat na ní déle než tři týdny, které si užila v září 2018. A umístění ideálně ještě vylepšit.