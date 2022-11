Rozhádala se s trenérem, přesto Garciaová na Turnaji mistryň překvapila

Na jedné straně kurtu se v texaském Fort Worthu rozcvičovala osmnáctiletá Gauffová, nejmladší účastnice Turnaje mistryň od roku 2004, proti ní za sítí rozehřívala své svaly o poznání zkušenější a o jedenáct let starší Garciaová, poprvé pod vedením nového trenéra Juana Pabla Guzmana.

Jasnou favoritku byste před zápasem hledali těžko, ale mírná převaha byla přece jen na straně mladičké Američanky.

Francouzka totiž prožívá turbulentní konec sezony.

Těsně před turnajem s ní ukončil spolupráci kouč Perret, který jí letos opět dodal sebevědomí a dovedl zpět mezi elitu.

„V posledních týdnech jsme měli problémy, které narušily atmosféru natolik, že jsem se rozhodl skončit. Svou práci dělám pro zábavu, ale té bylo čím dál méně,“ vysvětloval Perret pro L’Equipe.

Bývalý trenér Uns Džábirové a Pcheng Šuaj zároveň popřel, že by pracovní neshody přerostly do osobní roviny.

„Jsem šťastný, že jsem ji dovedl až na Turnaj mistryň, a jsem pyšný na vše, co jsme společně dokázali. S Caroline nemám žádný problém,“ dodal.

Podobně smířlivá slova volila i Garciaová, ačkoliv přiznala, že ji odchod kouče překvapil. „Rozhodl se, že tým opustí. Jeho rozhodnutí respektuji a chtěla bych mu poděkovat za všechnu dřinu, kterou jsme letos odvedli,“ uvedla na tiskové konferenci ve Fort Worthu.

Kromě neshod s koučem řeší v závěru vydařené sezony i výsledkový sešup.

V průběhu roku si totiž zvykla na výšiny: po Roland Garros se rozehrála do působivé formy a na US Open dokráčela až do prvního grandslamového semifinále v kariéře.

Jenže po newyorské krasojízdě se začala trápit.

V Tokiu ani v San Diegu nezvládla úvodní zápasy, v mexické Guadalajaře na poslední akci před Turnajem mistryň vyhrála jen jeden mač.

Nicméně ve Fort Worthu se i díky novému kouči Guzmanovi, který s Francouzkou spolupracoval už v minulém roce, radovala z cenného a poměrně nečekaného vítězství nad Gauffovou.

Dokázala zareagovat i na ztrátu servisu z prvního gamu a podruhé už Gauffovou odskočit nenechala.

„Odehrála jsem rozhodně dobrý zápas. Nejdůležitější bylo, že jsem si udržela pozitivní nastavení po celou dobu,“ hodnotila.

Právě v klíčových momentech zachovala chladnou hlavu: v duelu proměnila čtyři brejkboly a napoprvé zužitkovala i nabídnuté setboly.

„Proti Coco je to vždy zajímavé. Hraje hodně intenzivně, zvládá spoustu věcí. Proto bylo důležité, abych zůstala klidná, držela se svého herního plánu a předvedla to, co jsem chtěla. Myslím, že se mi to povedlo.“

Ve čtvrtek vyzve Garciaová současnou světovou jedničku Igu Šwiatekovou, na kterou už letos vyzrála ve Varšavě.

Povede se jí zaskočit favoritku i na Turnaji mistryň?