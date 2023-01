Soupeřky se mění, my zůstáváme. A sehrané duo K+S míří za dalším triumfem

Češky zůstávají na turnajích velké čtyřky už 23 zápasů v řadě neporaženy. „Na grandslamech se hraje podle normálních pravidel, rozdíly jsou znát, protože člověk si to musí urvat,“ popsala na tiskové konferenci Siniaková.

„Na menších turnajích se supertiebreakem se rozdíly naopak mažou. Tady cítíme větší sílu, víme, že hrajeme skvěle, a holky na druhé straně se na případný úspěch nadřou, je to pro ně o hodně těžší. Doufám, že to takhle na grandslamech nadále zůstane.“

V pátek české tenistky vyškolily soupeřky z Ukrajiny a Rumunska. „Snažily se hrát agresivně, ale udělaly hodně chyb, my jsme údery posílaly s větší rozvahou,“ přiblížila Krejčíková.

„Nechávaly jsme je hrát a přenášely na ně tlak, všechny míče jsme jim vracely, což se ukázalo jako dobrá taktika,“ doplnila Siniaková.

Krejčíková se Siniakovou, které loni ovládly všechny grandslamy kromě Roland Garros, kde kvůli nemoci prvně jmenované nestartovaly, si zahrají už třetí finále Australian Open v řadě.

„Je úžasné, že se nám v Melbourne daří a že to pak dokážeme prodat na všech grandslamech. Mám z toho obrovskou radost, v neděli se budeme snažit, aby nám to opět cinklo,“ slíbila Krejčíková.

Češky před dvěma lety nestačily na Belgičanku Mertensovou a Bělorusku Sabalenkovou 2:6, 3:6, loni musely otáčet proti Kazašce Danilinové a Brazilce Haddadové a nakonec zvítězily 6:7, 6:4, 6:4.

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se radují z postupu do finále Australian Open.

V letošním finále narazí na turnajové desítky, Japonky Šúko Aojamovou a Enu Šibaharaovou, proti kterým budou jasnými favoritkami.

„Soupeřky se poslední dobou docela mění, ale my zůstáváme. Skoro na každém grandslamu se objeví nějaký nový pár, který uhraje dobrý výsledek,“ přiblížila Krejčíková.

Překvapivá byla i výhra japonského páru, jenž si vyšlápl na americké favoritky Jessicu Pegulaovou a Coco Gauffovou.

„Dobře je známe a tušíme, co máme očekávat. Určitě to bude těžký zápas, když se dostaly až do finále, ale my se budeme soustředit pouze na náš výkon,“ předeslala Siniaková.

„Všichni míchají páry, protože chtějí najít nejlepší kombinaci, aby vyhrály grandslam. No a my se snažíme jim ho nedat,“ doplnila Krejčíková.