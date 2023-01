Rybakinová porazila Azarenkovou a v Melbourne si zahraje o titul

První set mezi Rybakinovou a Azarenkovou nabídl napínavou tenisovou podívanou, v níž se obě soupeřky přetahovaly o skóre, ale také o herní pohodu a kontrolu nad děním na kurtu.

Australian Open příloha iDNES.cz

Jako první se do výhody dostala Azarenková, po úspěšném brejku na 3:2 však dvakrát po sobě ztratila podání a za stavu 3:5 musela odvracet setbol soupeřky.

Rybakinovou v úvodní sadě limitovala hlavně přesnost prvního servisu, trefovala jej pouze v necelé polovině případů. Přitom když už Kazašce první podání vyšlo, stávalo se velmi účinným prostředkem, z něhož pětadvacátá tenistka světa vytěžila mimo jiné šest es.

Druhý setbol si Rybakinová vypracovala ve zkrácené hře a tentokrát už nabídnutou šancí nepohrdla. Po autu Azarenkové se ujala vedení v zápase.

Běloruska postupem času kupila více nepřesností, což se v dalším pokračování začalo výrazně projevovat na skóre. Nevynucených chyb v této pasáži zápasu udělala téměř třikrát víc než soupeřka.

A zatímco Rybakinová svůj servis dokázala zlepšit, Azarenková šla i v této činnosti dolů, ve druhé sadě se dopustila čtyř dvojchyb a podání si udržela pouze ve dvou případech z pěti.

Kazaška díky tomu utekla soupeřce do náskoku 5:2 a nadějně rozehraný zápas už nepustila. Po téměř hodině a tři čtvrtě se na kurtu široce usmála, to když výsledkem 7:6 a 6:3 postoupila do finále turnaje.

Po loňském Wimbledonu, kde nakonec titul získala, tak bude v sobotu bojovat o svou druhou grandslamovou trofej.

Bělorusko-polský zápas o první finále

S kým se Rybakinová utká ve finále? O druhou místenku do zápasu o pohár usilují Běloruska Sabalenková, aktuálně pátá hráčka světa, a Polka Linetteová, která je ve světovém hodnocení o čtyřicet míst níže.

Pro obě tenistky shodně platí, že v případě vítězství si zahrají finále grandslamového turnaje poprvé v kariéře.

Grandslamový turnaj Australian Open (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů): Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Rybakinová (22-Kaz.) - Azarenková (24-Běl.) 7:6 (7:4), 6:3. Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Kubler, Hijikata (Austr.) - Granollers, Zeballos (8-Šp./Arg.) 6:4, 6:2

Nys, Zieliňski (Mon./Pol.) - Martin, Chardy (Fr.) 6:3, 5:7, 6:2 Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Bondioli, Križnik (It./Slovin.) - Frusina, Hrazdil (USA/ČR) 7:6 (12:10), 5:7, 10:7 Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kornějevová (9-Rus.) - Valentová (2-ČR) 7:5, 3:6, 6:0