Já buším a ona si míče v klídku sbírá? Jak Plíšková narazila na polskou zeď

Proč se vám utkání nevydařilo?

V posledních dvou týdnech jsem hrála velmi dobře a ani teď jsem nepředvedla špatný výkon. Ale soupeřka hrála opravdu dobře od základní čáry, na kurtu jsem nenašla prostor, kam bych mohla trefit vítězné údery. A hlavně se mi nedařilo na servisu.

Co potíže s podáním způsobilo?

Nevím, takové dny zkrátka můžou nastat. V posledních týdnech jsem servírovala solidně. Záleží i na soupeřce, která mi teď dokázala vrátit i velmi dobrá podání. Potom se dostáváte pod tlak, jdete do toho víc a můžete minout. Bylo to proti ní opravdu těžké, nedala mi nic zadarmo. Ode mě to nebyl špatný zápas, ale určitě jsem mohla hrát líp.

Zaskočila vás něčím Linetteová, kterou jste v předchozích osmi duelech šestkrát porazila?

Nemyslím si, že se v porovnání s předchozími zápasy nějak výrazněji změnila. Samozřejmě se zlepšila, ale netýká se to samotné hry a úderů, ale víry a sebevědomí. A skvěle pokrývala kurt, takže pak jsem měla pocit, že si pro body musím jít víc a víc. A to vyústilo ve více chyb. Když jsem zahrála po lajně, zahrála skvělý úder křížem. Bylo takticky obtížné hrát totéž co v předchozích zápasech. Je teď rozjetá a nemá co ztratit. Když měla potíže při svém podání, zahrála dobře, nechybovala.

Projevily se delší výměny na vaší fyzické kondici?

Zdravotně jsem byla v pohodě, jen jsem se cítila trochu unavenější a tužší. Ale to byly spíš nervy. Dosud jsem tady měla všechny zápasy podobné, neměla jsem proti sobě nikoho, kdo by to mega střílel. Ale teď jsem vždycky dostala extra míč zpátky a nějakou energii mi to samozřejmě vzalo. Měla jsem proto pocit, že jsem to jen já, kdo do toho buší, zatímco ona si míče v klídku sbírá. A přišlo mi, že centrkurt byl trošičku pomalejší, takže byl míč víc ve výměně než v posledních zápasech.

Mrzí vás dvě dvojchyby za stavu 5:5 ve druhém setu?

Na té straně dvorce bylo nepříjemné a ostré slunce, v tomhle ohledu je to tady každý rok brutální. Začátek ještě tak strašný nebyl, ale kolem jedné hodiny odpolední je to nejhorší. Neviděla jsem skoro nic, soupeřka sice dvojchybu nedala, ale servis v posledním gamu spíš taky jen tak házela. Ta strana byla určitě těžká.



Nesvazovaly vás před zápasem myšlenky, že pro čtvrtfinále máte relativně přijatelný los?

Tohle mě úplně nesvazovalo. Šance jsou vždycky, hlavně pro hráčku, jako jsem já. Samozřejmě jsem věděla, že musím odehrát opravdu perfektní zápas, abych vyhrála. Ale s takovouhle hráčkou určitě nechci prohrát ve čtvrtfinále grandslamu.

Australian Open příloha iDNES.cz

Navíc ze semifinále scházejí k titulu jen dvě výhry.

V turnaji zůstaly jen hráčky, které už jsem porazila (Bělorusky Sabalenková a Azarenková a Kazaška Rybakinová), takže téhle šance je škoda. Možná kdybych se dostala přes čtvrtfinále, už by to bylo otevřené. Z porážky určitě nešťastná jsem, ale nebudu úplně dole. Není teď běžné, abych uhrávala takovéhle výsledky na každém turnaji. A jestli se do čtvrtfinále dostanu příště, třeba tam bude soupeřka, která mi víc sedne, nebo zahraju líp. Jsme na začátku sezony a zpátky v týmu se Sashou (trenérem Bajinem), jsem ráda, že to klape.



Jaké tedy máte další cíle do sezony?

Budu se soustředit jen na grandslamy. Chci se na ně důkladně připravit, ale určitě nebudu jiné turnaje vypouštět. Chci je vzít hlavně k tomu, aby se má hra posunula a abych takovýhle zápas už neprohrála. Neznamená to menší počet turnajů, naopak chci hrát co nejvíc a bodovat. Když pak budu výše nasazená, tak možná dostanu pár lehčích losů. Určitě potřebuju něco uhrát, potřebuju hrát zápasy. A třeba si v nich vyzkouším i něco jiného. Každopádně bych si ráda udržela aktivní hru, která mi tady fungovala v prvních čtyřech zápasech. Myslím, že tohle je jediná cesta.