Nebyl jsem naštvaný, pauza oběma prospěla, říká staronový kouč Plíškové

Aktuálně dohlíží na Karolínu Plíškovou, o níž tvrdí: „Jsem s ní denně a vidím, jak dobře umí hrát. Když je na svém nejlepším levelu, věřím, že porazí prakticky kohokoliv.“

U třicetileté Češky zažívá už druhou štaci. Po loňském rozchodu s opětovnou nabídkou nepočítal. Nicméně oba si k sobě překvapivě znovu našli cestu.

„Kája řekla, že chce mít nejlepší rok svého života, že pro to je ochotná udělat vše. A já jí věřím,“ přibližuje nyní Bajin. „Když jsou hráči trochu starší, vědí lépe, co chtějí. Kája zatím dělá vše, co po ní chci, mám z ní velkou radost.“

Plíšková jeho pochvaly potvrzuje i na nynějším Australian Open. Bez ztráty setu postoupila do čtvrtfinále, v němž se v noci na středu od 1:00 SEČ utká s Polkou Magdou Linetteovou. Bez ohledu na výsledek ale už teď na úvodním grandslamu sezony uspěla.

Plíšková vs. Linetteová ve středu od 1:00 SEČ ONLINE

„Mým úkolem je, aby Kája byla lepší než její soupeřky. Budu dál tvrdě pracovat, abych jí dodal všechny informace a aby byla připravená,“ ujistil Bajin v úterý v Melbourne české reportéry.

Že to s Plíškovou umí, ukázal už při první spolupráci, která trvala dvacet měsíců od listopadu 2020 do července 2022 a prozářilo ji finále předloňského Wimbledonu.

Plíšková však po loňském grandslamu v Londýně, kde vypadla ve druhém kole, kvůli hluššímu období kouče propustila.

Argumentovala snahou získat nový impulz, Bajina její krok mrzel. „Přišlo mi, že se úroveň její hry vrací tam, kde dřív byla. Cítil jsem, že jsem jí stále mohl pomoct,“ ohlíží se za loňským červencem. „Ale vysvětlila mi, že chtěla novou energii. Nebyl jsem na ni naštvaný, přál jsem jí jen to dobré.“

Češka strávila zbytek roku pod patronátem krajana Leoše Friedla, postoupila do čtvrtfinále US Open. V prosinci však nečekaně oznámila, že se znovu domluvila s Bajinem.

„U Saschi mám ze všech dosavadních trenérů bezkonkurenčně nejlepší servis. Vše připraví a umí mě dostat do pohody. Hlavně proto jsem se pro něj zase rozhodla,“ zdůvodnila teď v Melbourne.

Staronový kouč přidává: „Zavolal mi Michal (manžel a manažer Plíškové Hrdlička) a ptal se mě, jaká je situace. Byl jsem příjemně překvapen. A Kája řekla: Promiň, udělala jsem chybu, neměla jsem tě nechat jít. To mě potěšilo, protože abyste něco takového přiznali, musíte být velkou osobností.“

Na konci loňské sezony se pohyboval kolem Ukrajinky Dajany Jastremské či Lotyšky Jeleny Ostapenkové, napevno se ale nedomluvili. Zkušený kouč proto kývl na českou nabídku a do vzkříšené spolupráce vnáší i nové prvky. Třeba si během zápasů dělá poznámky.

Australian Open Příloha iDNES.cz

„Nejde o klasickou statistiku, spíš detaily typu, jestli třeba kazím víc do autu, nebo do sítě. Vyhovuje mi to, mám ráda zpětnou vazbu,“ vysvětluje Plíšková, aktuálně 31. tenistka žebříčku.

„Když jsme se rozešli, přemýšlel jsem o tom, že jsem některé věci možná mohl udělat jinak. Pauza vám dodá jinou perspektivu, což je velmi přínosné. Nejspíš pomohla nám oběma,“ dodává Bajin.

A tak se bude znovu snažit zažehnout ve svěřenkyni oheň, který ji vystřelil až do grandslamového finále. Byť by oba rádi udělali ještě o jeden, ten nejdůležitější krůček víc.