Zakřiknutou Šwiatekovou přemohly obavy. A probudila se tápající šampionka

Nejprve však k Šwiatekové, která nedostatečný zápal přičetla právě skvělým výsledkům v sezoně 2022, v níž ovládla Roland Garros i US Open a vyhrála 37 zápasů v řadě. Avšak když chtěla fazónu potvrdit nyní v Austrálii, ocitla se pod obřím tlakem.

„Myslím, že musím změnit přístup k velkým akcím, možná jsem teď na nich chtěla uspět až moc,“ připomněla semifinálové vypadnutí na loňském Turnaji mistryň i aktuální brzký krach v Melbourne. „Prostě se trochu uklidním, to je vše.“

Už na předcházejícím United Cupu utržila výprask od světové trojky Jessicy Pegulaové, v Melbourne sice v prvních třech kolech zvítězila přesvědčivě, ale potkala se s výrazně slabšími soupeřkami.

V nedělním osmifinále Rybakinové pak skutečně působila zakřiknutě, nechala si čtyřikrát vzít podání a předvedla jen 15 vítězných úderů proti soupeřčiným 24. „Cítila jsem, že v sobě nemám energii, abych bojovala ještě víc,“ posteskla si.

„Když hrajete proti světové jedničce, nemáte co ztratit,“ prozradila kazašská šampionka loňského Wimbledonu, že na zakřiknutou soupeřku naopak nastoupila nebojácně. „Věděla jsem, že musím být agresivní od prvního míče, protože ona se skvěle hýbe a brání.“

Jelena Rybakinová z Kazachstánu děkuje fanouškům po osmifinále Australian Open.

A že outsiderka touto strategií bodovala, uznala i sama Šwiateková.

„Jelena byla solidnější, na rozdíl ode mě se jí dařilo vyvíjet tlak. Skvěle podávala. Chtěla jsem ji zatlačit v gamech na servisu, ale bylo to těžké, protože můj první servis nefungoval,“ přiblížila 21letá Polka.

„Cítila jsem, že nechci prohrát, místo toho, abych chtěla vyhrát. Myslím, že to je základ, na kterých bych se příštích týdnech měla soustředit.“

Hlad po úspěchu tedy přebil strach ze selhání. Což se k jinak odvážné a motivované Šwiatekové nehodí. Proto polská hvězda slibuje, že se vrátí do tvrdé práce, aby ve zbytku sezony znovu dominovala.

„Určitě potřebuju zapracovat na nastavení mysli a bojovat trochu víc, jako se mi to dařilo v minulé sezoně. Myslím, že mě to namotivuje. Jsem si celkem jistá, že v příštích turnajích budu mít něco, na co se budu moct soustředit, na čem budu pracovat. Věřím, že se posunu vpřed.“

Zpátky v grandslamovém rytmu

Její přemožitelka Rybakinová se ve čtvrtfinále utká s další překvapením nedělního programu Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, která zdolala favorizovanou Američanku Coco Gauffovou. V hodinu a půl dlouhé bitvě jí nenechala ani set a vyhrála 7:5, 6:3.

I přesto, že lotyšská tenistka čelila v průběhu utkání osmi brejkbolům ze strany Gauffové, sedm z nich dokázala odvrátit. Sama pak tři proměnila.

„Věděla jsem, že musím hrát agresivně, abych ji držela pod tlakem a porazila ji,“ vyprávěla Ostapenková, kterou od výhry nezastavilo ani 27 nevynucených chyb.

Jelena Ostapenková z Lotyšska po vyhraném osmifinále na Australian Open.

Američanka jich sice natropila pouze 14, na kurtu ale nepůsobila zdaleka tak sebevědomě a dravě, jako je u ní zvykem.

„V zápase nastaly chvíle, které mě frustrovaly, protože běžně umím řešit svízelné situace, ale teď jsem na ně nedokázala najít odpověď,“ přiznala Gauffová, která v loňském finále Roland Garros neuspěla proti zmiňované Polce Šwiatekové.

„Jelena mě přehrávala, nedalo se nic dělat,“ vyprávěla Američanka na tiskové konferenci, zatímco si z tváře utírala slzy. „Byl to prostě jeden z dnů, kdy štěstí nestálo na mé straně.“

Američanka Coco Gauffová během osmifinále Australian Open.

Ostapenková si výrazně vylepšila své maximum v Melbourne, kde se před letoškem dostala nejdál do třetího kola. Poslední roky se jí na turnajích velké čtyřky nedařilo. V roce 2017 jako devatenáctiletá ovládla pařížský grandslam, ale od té doby z devatenácti pokusů jen třikrát přešla přes třetí kolo. Pokaždé ve Wimbledonu.

„Můj život se po výhře na Roland Garros hodně změnil, potřebovala jsem pár let na to, abych se vzpamatovala. Byla jsem tehdy hodně mladá.“

Teď už se však vrací zpátky do grandslamového rytmu. „Myslím, že se mi tenhle týden konečně daří,“ usmívala se sedmnáctá hráčka světa, která kromě Gauffové na letošním Australian Open porazila Maďarku Bondárovou a Ukrajinky Jastremskou a Baindlovou.

Vzestup bude chtít potvrdit v úterním souboji nečekaných čtvrtfinalistek s Rybakinovou.