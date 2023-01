ONLINE: České deblistky útočí na finále, hrát budou i Djokovič či Tsitsipas

První nasazený pár Krejčíková a Siniaková kráčí za obhajobu prvního ze tří loňských grandslamových titulů. V souboji o postup mezi nejlepší čtyři dvojice Češky udolaly americko-nizozemský pár Desirae Krawczyková, Demi Schuursová 6:2 a 6:3.

Na letošním Australian Open ztratily Češky jen jednu sadu, a to hned v úvodním utkání. Na turnajích velké čtyřky neprohrály už dvaadvacet zápasů v řadě, loni ovládly všechny grandslamy kromě Roland Garros, kde nestartovaly kvůli nákaze covidem Krejčíkové. V Melbourne jsou v semifinále už počtvrté a jen jednou z něj odešly poraženy.

V boji o finále čelí páru Kosťuková, Ruseová, kterému chtějí oplatit osmifinálové vyřazení Češek Markéty Vondroušové a Miriam Kolodziejové. Ukrajinsko-rumunský pár není tak sehraný jako Krejčíková se Siniakovou, celkově spolu hráčky naskočily jen do 11 zápasů a na tvrdém povrchu dokonce zažívají na turnaji premiéru.

Obě dvojice se v tomto složení na kurtu setkávají poprvé. Soupeřky českého páru si ve čtvrtfinále poradily s Australankou Storm Hunterovou a Belgičankou Elise Mertensovou 7:6 (8:6), 2:6 a 6:4.

Tsitsipas bude favoritem

Řek Tsitsipas, jenž ve čtvrtfinále vyřadil Jiřího Lehečku 6:3 7:6 a 6:4, prožívá stoprocentní vstup do sezony, z devíti zápasů ve všech uspěl.

V semifinále australského grandslamu je už potřetí za sebou, nikdy z něj ale nevyšel vítězně. Poslední dvě vystoupení mu překazil Rus Daniil Medveděv, proti Chačanovovi by jako favorit mohl tuto sérii utnout, na vzájemné zápasy vede 5:1.

Rus ve čtvrtfinále zvítězil díky skreči Američana Sebastiana Kordy. Po loňské účasti v semifinále US Open postoupil mezi čtyři nejlepší účastníky grandslamu podruhé v řadě, přičemž předtím se mu to v kariéře nepovedlo ani jednou.

Představí se i Djokovič

Pětatřicetiletý Srb Djokovič si v Melbourne vynahrazuje začátek předchozí sezony, kdy kvůli odmítání očkování na Australian Open nehrál. V letošním čtvrtfinále přemohl hladce 6:1, 6:2 a 6:4 Rusa Andreje Rubljova.

V semifinále v Melbourne je podesáté v kariéře a ve středu se stal prvním tenistou, který má na kontě alespoň deset semifinálových účastí na všech turnajích velké čtyřky. Pokud by se probojoval do finále, může urvat 22. grandslamovou trofej, čímž by vyrovnal rekord Španěla Rafaela Nadala.

V utkání proti Paulovi bude Djokovič jasným favoritem. Američan ve čtvrtfinále narazil na krajana Bena Sheltona, kterého přehrál 7:6 (8:6), 6:3, 5:7 a 6:4. Do semifinále grandslamu se probojoval poprvé v kariéře.

„Už jsme spolu v minulosti trénovali, ale nikdy jsme proti sobě nehráli soutěžní zápas. Austrálie mu evidentně dost sedí, bude to velmi těžké utkání, nicméně já tady předvádím svůj nejlepší tenis, takže je ten správný čas ho vyzvat,“ řekl před soubojem s Djokovičem.